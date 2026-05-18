El centrocampista del AC Milan disputará su quinto Mundial a sus 40 años

Los posibles sustitutos de Fermín López en la convocatoria de España para el Mundial 2026

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Zlatko Dalic, seleccionador de Croacia, ha anunciado este lunes la convocatoria para el Mundial 2026. Y como era de esperar, está liderada por Luka Modric, que a sus 40 años vivirá su quinta cita mundialista y, muy probablemente, también la última. Además, en clave española, la lista también incluye a tres jugadores que juegan en LaLiga EA Sports.

Especialmente de la Real Sociedad, que aporta dos jugadores: Caleta-Car, que ha jugado cedido en Anoeta procedente del Olympique de Lyon, y Luka Sucic. A ellos se une Ante Budimir, delantero del Mallorca y una de las grandes sensaciones del campeonato español con sus 17 goles.

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Todo ello en una lista en la que Modric centra las miradas. El centrocampista del Milán, a sus 40 años, volverá a ser el referente del cuadro croata, que mezclará varios jugadores con experiencia con jóvenes irrupciones del panorama europeo, como el defensa Luka Vuskovic, uno de los mejores jugadores de la Bundesliga esta temporada en las filas del Hamburgo, o el mediapunta Martin Baturina, del Como 1907.

Croacia está encuadrada en el Grupo L y jugará ante Inglaterra, Panamá y Ghana en la fase de grupos.

Convocatoria de Croacia para el Mundial 2026

Porteros: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski e Ivor Pandur.

Defensas: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic y Luka Vuskovic.

Centrocampistas: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro y Toni Fruk.

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Delanteros: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa e Igor Matanovic.