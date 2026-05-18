Jorge Morán 18 MAY 2026 - 21:32h.

En Inglaterra señalan que este fin de semana será el último partido del español

Enzo Maresca suena para suceder a Pep Guardiola en el Manchester City y dejar sin fichaje al Real Madrid

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El final de Pep Guardiola en Inglaterra esta cada vez más cerca. Lo que parecía un sólo rumor durante estas últimas semanas, se podría convertir en realidad este fin de semana. Según apuntan desde el país, el español dejaría el banquillo del Manchester City en el próximo partido de Premier League ante el Aston Villa.

Una noticia que puede ser una de las bombas de la temporada en el fútbol internacional. Después de diez años en el conjunto blue, en dónde ha ganado 20 trofeos, el último la FA Cup de este pasado fin de semana, el catalán abandonaría el banquillo de Manchester.

Inglaterra apunta la salida de Guardiola del Manchester City

Según las informaciones del Daily Mail, la decisión está tomada por ambas partes y el club ya habría empezado a comunicar a sus patrocinadores la noticia, que será 'inminente'. Aunque se prevé que la salida se produzca este fin de semana, en dónde el Manchester City preparará una fiesta para celebrar el impacto de Guardiola, también podría celebrarse al comienzo de la semana con un desfile en autobús el próximo lunes.

"Se dice que los preparativos para el desfile comenzarán en el Northern Quarter de Manchester a las 4 de la tarde y finalizarán una hora después frente a la recepción de la tribuna Colin Bell en el estadio Etihad", apuntan desde el medio inglés.

Una celebración que podría adelantarse. En caso de que el Arsenal se lleve el título de la Premier League y deje a Guardiola sin su séptima liga inglesa, esta noticia podría ser antes del domingo. Una salida que se produce un año antes de que el de Sampedor termine contrato con los cityzen.

Además, según las informaciones del Daily Mail, el Manchester City ya habría contactado con su sucesor (Enzo Maresca), con el que incluso habría negociado un contrato. Además del argentino, el club también estaría interesado en Vicent Kompany.