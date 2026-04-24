En Italia apuntan a que Pep Guardiola podría ser el próximo seleccionador de la 'azzurra'

Redacción ElDesmarque Madrid, 24 ABR 2026 - 13:48h.

El técnico catalán podría salir del Manchester City al acabar esta temporada y entrar en el fútbol de selecciones

La FIFA e Italia frenan la propuesta de Donald Trump: la 'azzurra' no sustituirá a Irán en el Mundial y hay una alternativa

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El nombre de Pep Guardiola ha irrumpido con fuerza como candidato del puesto de seleccionador de Italia en un momento clave para la reconstrucción de la 'azzurra' después de que esta se quedara fuera del Mundial tras ser eliminada en la repesca por Bosnia-Herzegovina. Con la salida de Gennaro Gattuso y en plena reorganización institucional dentro de la Federación del país transalpino, Italia busca un golpe de efecto que marque un antes y un después en su fútbol. Pep Guardiola, que todo parece indicar que esta será su última temporada en el Manchester City, es una opción que encaja como un perfil que no solo aporte resultados, sino también una transformación mucho más profunda en la identidad futbolística del combinado nacional. Según La Gazzetta dello Sport, en Italia consideran casi una obligación explorar su fichaje, conscientes de la dificultad pero también del impacto que tendría su llegada. La selección 'azzurra', que no jugará el Mundial de este verano pese a la propuesta de Donald Trump de cambiarla por Irán, lleva sin disputar uno desde 2014 y necesitaría de un entrenador como Guardiola para una verdadera reconstrucción.

El sueño de Italia es Pep Guardiola

El nombre de Pep Guardiola no es fruto de la casualidad. Su relación con el fútbol italiano viene desde su etapa como jugador en Brescia y Roma, y siempre ha mantenido una conexión especial con el país. Su estilo también ha sido históricamente respetado en Italia y su figura genera admiración tanto en entrenadores como en exjugadores. Uno de los que no ha dudado en posicionarse públicamente ha sido Leonardo Bonucci. El ex central de la Juventus y Milán, aún vinculado al entorno de la selección, lo tiene claro. “Si hay que empezar de cero, yo lo haría con Guardiola. Es muy difícil, pero soñar no cuesta nada”. Una declaración que refleja el deseo de parte del fútbol italiano de apostar por un cambio estructural profundo y evitar nombres continuistas.

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El siguiente paso de Pep Guardiola y su posible sustituto

Mientras tanto, el futuro de Pep Guardiola sigue en el aire. El técnico catalán está centrado en el Manchester City y la lucha con el Arsenal de su aprendiz, Mikel Arteta, por la Premier League. El de Santpedor tiene contrato en vigor, pero también plena libertad para decidir su próximo destino. En Inglaterra ya se especula con el posible final de su ciclo tras una etapa histórica en el club 'citizen' y la opción de dirigir una selección lleva tiempo rondando su cabeza. Según The Guardian y Fabrizio Romano, el City ya tiene a su sustituto: Enzo Maresca. El nombre del italiano, después de dejar el Chelsea de manera repentina tras ganar la Conference League y el Mundial de Clubes, es el candidato principal. El periódico inglés y el periodista italiano aseguran que ya han habido contactos iniciales y que es el favorito de la directiva del club de Manchester en caso de que Guardiola deje el puesto a final de temporada, pero que todavía no hay nada firmado y que todo depende del catalán.