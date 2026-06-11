Diego Galiano, nuevo entrenador del Sevilla Atlético

Basilio García Sevilla, 11 JUN 2026 - 10:19h.

Firma por una temporada tras acabar su vinculación con el Xerez CD

Un paso más para la madurez de Nico Guillén

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La aciaga temporada del Sevilla Atlético se saldó con tres entrenadores. Comenzó la temporada Jesús Galván, hasta que se marchó al CD Mirandés de LALIGA HYPERMOTION, tomó el relevo Luci y tuvo que ser destituido en el tramo final para que acabara la temporada Marco García. El filial descendió como colista destacado del Grupo 2 de la Segunda Federación, y ya hay nuevo entrenador. Diego Galiano se hace cargo del primer filial sevillista.

Galiano, natural de Jerez de la Frontera, llega al Sevilla Atlético tras diez años de experiencia como entrenador, y también tras un paso por la cantera sevillista en la etapa juvenil, llegando a debutar con el Sevilla Atlético que estuvo a punto de ascender a Segunda división.

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El técnico firma por una temporada, y tendrá el reto de estabilizar al equipo tras una temporada lamentable. Su último club fue el Xerez CD, con el que se quedó a las puerta de la final por el ascenso a Primera RFEF.

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El comunicado del Sevilla

Diego Galiano es el nuevo entrenador del Sevilla Atlético para la temporada 2026/27. Natural de Jerez de la Frontera (09/07/1983), el técnico llega al banquillo del filial sevillista tras una larga trayectoria como jugador y casi una década de experiencia también en los banquillos. Llegó a la cantera nervionense en su etapa juvenil, encadenando cesiones a la AD San José y Los Palacios CF hasta competir con el entonces Sevilla B en la 2004/05, en la que el equipo de Manolo Jiménez acabó como campeón del grupo IV de Segunda B aunque quedó apeado por el Zamora CF en la fase de ascenso. Posteriormente se enroló en las filas del CD Logroñés, pasando luego por la RB Linense, UE Lleida, Polideportivo Ejido, RC Portuense y CD Guadalcacín, club del que salió y en el que acabó colgando las botas en 2019.

De hecho, compaginó su última etapa como jugador con el banquillo del CD Guadalcacín juvenil, hasta que tomó las riendas del primer equipo en División de Honor Senior durante las dos siguientes campañas y media. Y es que en el ecuador de la 2021/22, en enero, pasa a dirigir al CA Antoniano en Tercera Federación. En su primera campaña completa en el conjunto lebrijano consigue el ascenso a Segunda Federación como campeón del grupo 10.

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En la 2023/24 mantiene al Antoniano en la cuarta categoría del fútbol nacional y un año después da un paso más, clasificando al equipo en el cuarto lugar, logrando plaza copera y accediendo al playoff de ascenso a Primera Federación, en cuya primera ronda cae apeado por el Real Avilés Industrial. Galiano deja el Antoniano en el pasado verano de 2025 y firma por el Xerez CD, con el que vuelve a repetir cuarta plaza esta pasada temporada y la consiguiente clasificación para la Copa del Rey 2026/27. En las semifinales del playoff, queda eliminado por la UB Conquense.

Diego Galiano, que firma por una temporada, aterriza ahora en el Estadio Jesús Navas para ponerse a las órdenes de un equipo que competirá en Segunda Federación, categoría que el técnico conoce de sobra y en la que ha dirigido las tres últimas temporadas con dos fases de ascenso consecutivas a Primera Federación.