Pepe Jiménez Sevilla, 26 ABR 2026 - 17:58h.

Nico Guillén, 'baja' al Sevilla C... ¿para 'saltar' al primer equipo?

El Sevilla Atlético se despide tras una pésima temporada con tres entrenadores

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El Sevilla Atlético, ahora sí, se despide de Primera RFEF. El primer filial blanquirrojo cayó derrotado este domingo ante el Algeciras y certifica su descenso matemático a Segunda RFEF tras una pésima temporada en la que ha contado hasta con tres entrenadores.

Sentenciado desde hace semanas, el filial blanquirrojo salvó su primera bola de partido la pasada semana en Ibiza, pero este domingo, ante uno de los candidatos al play off de ascenso, no tuvo oportunidad y certificó su descenso a Segunda RFEF.

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Sin Nico Guillén, con el Sevilla C, ni Alberto Flores, con el primer equipo, entre otros tantos, el Sevilla Atlético volvió a caer derrotado esta temporada y se quedó sin opción alguna para conseguir la salvación.

El Sevilla también hunde su proyecto de cantera

La confirmación del descenso no hace más que confirmar el pésimo trabajo del Sevilla no solo en el primer equipo, sino también en su cantera. El descenso del primer filial podría ir acompañado del descenso de los grandes e incluso del Sevilla C, el segundo filial, que ha reforzado su plantel con hombres como Nico Guillén para intentar permanecer en la élite.

El conjunto blanquirrojo vive una de sus peores temporadas en la historia reciente y no lo hace solo en LALIGA EA Sports, donde su permanencia parece altamente complicada, sino que también confirma su pésima situación con sus equipos de cantera, el supuesto sostento de una entidad cuando la economía -como sucede en el Sánchez Pizjuán- flojea.

Todo son malas noticias para el Sevilla, que podría sumar, como decíamos, tres descensos este año con sus tres primeros equipos masculinos.