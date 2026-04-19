Pepe Jiménez Sevilla, 19 ABR 2026 - 14:18h.

Luci deja de ser el entrenador del Sevilla Atlético; le sustituye Marco García

El Sevilla Atlético sigue colista con 26 puntos; el Nástic marca la salvación con 40

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El Sevilla Atlético sigue con (mínima) vida. El primer filial blanquirrojo, tras muchos meses sin conseguir la victoria, consiguió vencer al Ibiza (0-1) y, por el momento, no desciende a Segunda RFEF a falta de cinco jornadas aún por disputar.

La situación parecía inevitable desde hace meses y este domingo se presentaba como primer asalto para certificar el adiós, pero el Sevilla Atlético sigue con opciones de mantenerse en la categoría. Son mínimas, muy mínimas, pero existen.

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Jesús Galván, encargado de arrancar el año con el equipo, aseguraba hace días en una entrevista en ABC que el problema del equipo, que ha estrenado generación, es que los hombres llamados a liderar el proyecto, como Manu Bueno, Alberto Flores, Castrín o Miguel Sierra, han estado mayormente con el primer equipo, restándole fuerza al grupo del filial.

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Sea por ello o sea por la mala planificación realizada en verano -Álex Costa, apuesta para la delantera, apenas ha marcado dos goles en 29 encuentros-, el Sevilla Atlético sigue cerca de perder la categoría y a falta de cinco jornadas para el final, algunos ya piensan en su nuevo año en Segunda RFEF, categoría de la que salió hace un par de cursos.

El Sevilla Atlético aún tendrá que jugar ante el Algeciras, el Nástic, el Eldense, el Villarreal B y el Alcorcón, citas en las que necesita ganarlo absolutamente todo, y esperar al resto de resultados, para poder seguir n Primera RFEF.

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El Sevilla C también salva su primer asalto

Por su parte, el segundo filial del Sevilla, el Sevilla C, consiguió vencer este domingo al Cádiz Mirandilla en un encuentro en el que la gran novedad estaba en hombres como Nico Guillén -que anotó el primer tanto-, Bakary Sow o Manuel Ángel, que bajaron al equipo para ayudarle en esta complicada situación.

El Sevilla C sale, de momento, de la zona de descenso a falta de tres encuentros (Dos Hermanas, Utrera y Club Atlético Central) para el final de temporada.