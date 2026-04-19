Pepe Jiménez Sevilla, 19 ABR 2026 - 11:40h.

La lesión que retrasa el regreso de Azpilicueta

César Azpilicueta continúa trabajando en la recuperación de su lesión

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Y ahora solo queda César Azpilicueta. El Sevilla ha cerrado la semana de la final de la Copa del Rey con una nueva sesión a puerta cerrada en la ciudad deportiva en la que Luis García Plaza pudo contar con todos sus hombres excepto con el central ex del Atlético de Madrid, que continúa recuperándose de su última lesión.

Sin contar con Marcao, sin inscribir, César Azpilicueta es el único lesionado del Sevilla en estos momentos y es que Joan Jordán y Alexis Sánchez, ausentes en las últimas sesiones, se han ejercitado durante el fin de semana sin aparentes problemas.

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A la espera de más información por parte de la entidad, el central sigue ejercitándose en solitario intentando, cuanto antes, ayudar a sus compañeros en esta recta final tan complicada, otra vez, para el Sevilla.

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Azpilicueta, lateral para García Plaza

Una vez se recupere el ex de Osasuna, Azpilicueta entrará en disputa directa con José Ángel Carmona para ser el lateral derecho del Sevilla. Acostumbrado a jugar tanto en el lado derecho, en el izquierdo e incluso en el eje defensivo, García Plaza ya dejó claro en su última comparecencia antes de recibir al Atlético de Madrid que para él el excolchonero es lateral diestro.

"Si tuviésemos a César o a José Ángel para el lateral, sería mejor", decía el entrenador en aquella rueda de prensa antes de adelantar que Juanlu Sánchez sería el hombre que ocuparía dicha posición.

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En estas, Juanlu entraría en la disputa del extremo en el 1-4-3-3 y en el eje defensivo parece que García Plaza cuenta más con Castrín que con hombres como Azpilicueta o Gudelj como centrales.

De momento, Azpilicueta, que se ha quedado solo en la enfermería, sigue trabajando para volver antes del final de temporada y García Plaza sigue esperándole para dar más experiencia a su joven defensa.