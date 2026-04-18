Pepe Jiménez Sevilla, 18 ABR 2026 - 15:10h.

La despedida de soltero con un infiltrado del Athletic en la final de la Real Sociedad: "Bastante llamo la atención"

Los aficionados buscan locales para amenizar la espera de la final de Copa

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Hay imágenes complicadas de imaginar, pero cuando se trata de una cita tan grande como una final de Copa del Rey en Sevilla, todo puede pasar. Que le pregunten a los miembros de la Peña Sevillista de Triana este sábado, que acabaron con el local lleno de aficionados de la Real Sociedad... cantando el Himno del Centenario.

Así ha sucedido y así lo ha compartido la propia peña en sus redes sociales, presumiendo de contar con el himno "más mundial" y colocando en redes sociales un pequeño trozo del momento en el que se ven incluso algunos aficionados de la Real levantando sus bufandas.

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Sevilla vive este sábado una nueva jornada de celebración futbolística con la disputa de una nueva final de la Copa del Rey en La Cartuja, esta vez entre el Atlético de Madrid, club que eliminó al Betis y que recientemente ha tenido ciertos conflictos con el público verdiblanco después de u cita en el Sánchez-Pizjuán, y la Real Sociedad, equipo protagonista de esta historia.

Las calles hispalenses se han llenado de seguidores de ambos conjuntos en las últimas horas y se espera que, durante toda la jornada del sábado, sigan llegando aficionados para presenciar en directo esta misma jornada la final de la Copa del Rey.