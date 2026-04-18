Pepe Jiménez Sevilla, 18 ABR 2026 - 13:07h.

El lunes, día clave para el nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán

El Sevilla, ante otra semana clave por la salvación

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Apura sus días el mes de abril y Sevilla se prepara para la llegada de la ansiada Feria de Abril. La celebrción reúne a todos los ciudadanos -o la mayoría- en un recinto llamado a la alegría y el festejo, situación que está lejos de la que se vive hoy en día en el Sánchez-Pizjuán. Es por ello que la entidad, con dos partidos en los próximos días, ha planificado unas intensas jornadas de preparación.

Tras un par de días de descanso, el Sevilla ha vuelto al trabajo este sábado en la ciudad deportiva y se ejercitará, a puerta cerrada, igualmente este domingo. La semana se cerrará tal y como empezará.

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Porque Luis García Plaza ha planificado una semana sin descanso para sus jugadores. El equipo se ejercitará de lunes a miércoles, última sesión en el estadio, antes de viajar a Valencia -previamente el técnico atenderá a los medios en el Sánchez-Pizjuán- donde jugará ante el Levante.

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Tras la cita en el Ciutat de Valencia, el Sevilla volverá al trabajo el viernes y el sábado, siendo éste último también en el Sánchez-Pizjuán, antes de que su entrenador atienda a los medios en sala de prensa y el equipo ponga rumbo a El Sadar para jugar ante Osasuna.

Una Feria sin visita prevista a El Real

Mientras los futbolistas trabajan en el césped, desde la entidad no se ha anunciado visita institucional alguna a la Feria y es que como sucede desde hace años, el club prefiere no acudir a El Real debido a su delicada situación clasificatoria.

Es por ello que, a menos que cambie de manera radical la situación, no se esperan intervenciones ni apariciones públicas oficiales en la Feria esta temporada, reservándose cualquier tipo de alegría para final de temporada si finalmente se consigue la salvación y el equipo sigue en la élite.