El Sevilla tendrá al menos dos plazas para fichar extracomunitarios

Álvaro Borrego 17 ABR 2026 - 19:36h.

Marcao obtuvo la nacionalidad y Alexis Sánchez termina contrato

Luces y sombras en la reunión entre el grupo de Sergio Ramos y los grandes accionistas del Sevilla

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Definir dónde estará la próxima temporada es el gran problema a resolver del Sevilla FC en este último mes de competición. Es esa la incógnita que por el momento condiciona la planificación, dado que un descenso no solo cambiaría la hoja de ruta de la dirección deportiva, sino que también pondría en jaque la más que probable venta del club. Sin estar aún del todo claro que ni siquiera continúe Antonio Cordón, lo cierto es que el club ha tomado ciertos pasos para dibujar o esbozar lo que podría ser un boceto inicial de la plantilla para la 26/27. De nuevo con mucha presencia canterana.

Si bien parece una osadía planificar sin saber dónde estará el Sevilla FC la próxima temporada, o quién será el director deportivo o incluso quiénes serán los dueños del club, por el momento, y hasta que el club diga lo contrario, Antonio Cordón trabaja sobre algunas líneas ya marcadas.

El Sevilla FC tiene preacordadas las llegadas de Juan Iglesias, que saldría del Getafe como agente libre, Sangante, también a coste cero, y Patrik Mercado, por el cual se deberían pagar 6 millones de euros. Sin embargo, el fichaje de este último está supeditado a que supere (o no) un reconocimiento médico y teniendo en cuenta su lesión de ligamento cruzado anterior y menisco, la entidad se guardaría la carta de romper el entendimiento con el Independiente del Valle.

Una de las cartas con la que Antonio Cordón, o el club, planifica es que al menos tendrá dos plazas de extracomunitarios disponibles para este verano. Marcao obtuvo la nacionalidad española y dejó esa vacante, a la que se sumará la salida de Alexis Sánchez en junio. Sin ellos dos sería Gabriel Suazo el único con pasaporte extracomunitario de la plantilla.

En principio una de ellas debía ir destinada a Patrik Mercado, aunque su fichaje dependerá del reconocimiento médico. Si se concretase, el Sevilla FC aún dispondría de una plaza extracomunitaria adicional (contando con la continuidad de Suazo), por lo que la dirección deportiva tendría mayor rango de miras a la hora de acudir el mercado, sin estar atado en ese sentido.

El Sevilla que viene

Lo que sí está claro, haya permanencia o no, haya venta -que de primeras parece que no ofrecería margen para un cambio radical- o no, es que el Sevilla apostará con firmeza la próxima temporada por su cantera, aunque otros como Juanlu o Kike Salas aparecen marcados para generar plusvalías. Esta decisión no es solo apuesta de cantera, sino también una necesaria reestructuración a la masa salarial existente en el club. La dirección deportiva tiene decidido dar salida a jugadores como Joan Jordán, Marcao y Tanguy Nianzou, jugadores sin regularidad y que, además, copan casi un tercio del salario sevillista.

A ello se sumarán algunas ventas, algunas más esperadas y alguna que otra inesperada -cabe recordar que la entidad necesita recaudar casi 15 millones antes del 30 de junio-, con lo que en el club esperan hacer una importante caja que le permita ganar oxígeno en el mercado y en el día a día.