Pepe Jiménez Sevilla, 07 ABR 2026 - 14:28h.

Sergio Ramos, al tanto de todo el proceso de cambio de entrenador

La 'due diligence' finaliza sin sobresaltos ni contratiempos inesperados en el Sevilla

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Los pasos en la posible venta del Sevilla continúan. El grupo comandado por Sergio Ramos, con el holding Five Eleven Capital como principal socio, ha finalizado la due diligence y ha cerrado el primer gran salto de cara a un posible acuerdo para la compra de la entidad blanquirroja. Llega el momento de reuniones, negociaciones... ¿y del acuerdo?

Porque después de mucho run run en las últimas semanas, ahora sí podemos confirmar que la due diligence iniciada por Sergio Ramos y sus principales socios ha finalizado tras los últimos detalles concretados.

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En esta línea, según cuentan a este medio, el estudio se ha cerrado sin sobresalto alguno ni sorpresa desagradable, confirmando así las condiciones -malas- en las que se preveía que estaba el Sevilla antes de iniciar la mencionada due diligence.

Con la interpretación, eso sí, del préstamo de CVC abierta, como sucede desde hace meses, ambas partes ya tienen todas las cartas descubiertas y llega el momento, ahora sí, de concretar cifras.

Reunión inminente (y esperada) con Sergio Ramos

En este sentido, tal y como se esperaba, el siguiente paso es cerrar una reunión entre las partes para ir concretando y acercando cifras.

Como contábamos hace semanas, tras cerrar la due diligence llegaba el plazo de reuniones, charlas y conversaciones para, posteriormente, cerrar el acuerdo (o no). Según apunta MD, este encuentro se viviría el próximo 15 de abril, miércoles, aunque en este tipo de situaciones no resulta sencillo apuntar de manera exacta.

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Esta no deberá ser, como es lógico, la única reunión entre las partes. Cabe recordar que el grupo comandado por Sergio Ramos cuenta con un periodo de exclusividad cerrado hasta finales de mayo, por lo que ambas partes intensificarán sus conversaciones con el paso de las semanas intentando cerrar el acuerdo para dicha fecha, coincidiendo con el cierre de LALIGA.

Las sensaciones, de momento, no son lineales entre todos los protagonistas y el optimismo varía según la puerta a la que llames. Muchos presumen de un cierre seguro, otros, mientras tanto, creen que podría fallar algún punto de los muchos que deberán tratarse. No resultará sencillo, pero los pasos continúan dándose tal y como estaba previsto.