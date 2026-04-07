Pablo Sánchez 07 ABR 2026 - 13:51h.

Joao Cancelo, entre el Barcelona y el Benfica: "Es por amor"

La decisión, a final de temporada

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Joao Cancelo fue el primero en atender a los medios en la previa del duelo de ida de los cuartos de final de la Champions ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou. El lateral del Barcelona, además de analizar la eliminatoria, dejó algunas pinceladas sobre su futuro en el club pese a la cesión desde el Al-Hilal. El portugués no cierra la puerta a continuar la próxima temporada, pero pospone cualquier desenlace hasta final de curso. También opinó sobre algunos nombres propios del vestuario como Lamine Yamal o Gavi.

La rueda de prensa de Joao Cancelo

Futuro: "Siempre hay opciones. Yo tengo un contrato con el Al-Hilal, soy jugador cedido en el Barca pero siempre hay opciones. Ya veremos lo que pasa al final de temporada, el fútbol cambia en un momento. Al inicio cuando llegué teníamos dudas, que no querían que me quedara, que ya estaba acabado y al final el futbol es así. Seguir trabajando y ya lo veremos. En el fútbol todo puede pasar en un momento. Voy a continuar trabajando, sé lo que quiero para la próxima temporada pero no lo voy a decir aún".

El Atlético: "Esperamos lo mismo que lo que ha sido el Atlético en los últimos años. Un equipo intenso, agresivo, con jugadores individualmente buenos, con mucho talento. Tenemos que hacer nuestro partido, controlarlo como el último e intentar la victoria. Es una competición muy importante para nosotros".

Nivel personal: "No sé si estoy al cien por cien o no, pero con el pasar de las semanas, entrenando con esta intensidad y con estos compañeros es normal que también salga más mi talento. Yo lo que intento siempre es ayudar al equipo a conseguir sus retos. El ultimo partido lo hicimos muy bien. Intento ayudarlos siempre para al final conseguir la victoria".

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Hansi Flick: "He tenido la suerte de trabajar con grandes entrenadores en mi carrera y Hansi es uno. Es muy buena persona, cercano con los jugadores y hace que los jugadores en el campo vayan a buscar eso. Ha metido esta dinámica agresiva en el equipo. Es lo que hace a un entrenador diferente a los demás".

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Lamine Yamal: "Si no es el jugador con más talento en el mundo estará en el top 3. Para mí es un honor poder seguir trabajando con él, verlo todos los días en el entreno, marca la diferencia. Es bueno tenerlo de nuestro lado".

Qué cambia Hansi de Xavi: "Cada uno tiene sus cosas buenas y malas. Estoy muy agradecido a Xavi, ha sido un entrenador que me ayudó muchísimo, era un jugador que me gustaba mucho. Hansi es diferente, pero ni mejor ni peor. Hansi tiene un poco más de experiencia porque tiene una carrera más larga como entrenador".

Gavi: "Para mí es el alma del equipo. Todo lo que hace dentro y fuera del campo es un chico muy alegre, te pega ostias en los entrenos y al final eso también te hace tener más intensidad. Es un chico muy especial, con un gran corazón y es un honor para todos nosotros trabajar con él".

Raphinha: "Es uno de nuestros líderes. Lo ven en el campo. Está haciendo sprint todo el tiempo para presionar al portero, yo por ejemplo no lo puedo hacer porque estoy más viejo. Es la energía del equipo. Está afectado porque sabe lo importante que es para nosotros. Rashford y alguno más que juegue ahí tiene que estar preparado para dar la talla por Raphinha también. Somos el Barcelona y todos tenemos que estar preparados para jugar".