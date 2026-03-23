Diego Páez de Roque Madrid, 23 MAR 2026 - 14:36h.

El rendimiento de Cancelo convence Hansi Flick

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Joao Cancelo llegó con dudas al FC Barcelona en el mercado invernal. En sus primeras semanas, Hansi Flick le dio algún que otro tirón de orejas por su rendimiento, incluso cambiándole al descanso en Copa del Rey tras jugarse la expulsión.

Al lateral portugués le ha costado adaptarse, pero en este mes de marzo ha pasado a ser uno de los fijos en los onces del técnico alemán. Desde el encuentro de vuelta de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou, Joao Cancelo ha sido titular en todos los encuentros, disputando varios de ellos de manera completa.

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Joao Cancelo convence a Hansi Flick

Las dudas con las que el luso llegó al Barça en invierno parecen haberse disipado y se ha convertido en una realidad muy fiable, sobre todo en el apartado ofensivo.

La polivalencia de Joao Cancelo ha sido clave para su adaptación en el conjunto culé. Aunque es diestro, su capacidad de jugar por la izquierda le ha abierto la puerta de la titularidad, más aún después de las molestias de Alejandro Balde y la nueva posición de Gerard Martín como central.

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Además, el hecho de ya conocer el club y el vestuario ha hecho que pudiese acomodarse rápidamente, mostrando un gran nivel y rindiendo de manera inmediata.

Es por ello que Hansi Flick ha dado el visto bueno para la continuidad de Joao Cancelo tal y como ha informado el diario Sport. Según el periódico, el técnico alemán ha sabido reconocer el potencial ofensivo del portugués, además de tener claro que a nivel defensivo, su gran debe, puede hacerlo mejorar.

Joao Cancelo llegó al FC Barcelona en calidad de cedido, pero ya están trabajando para que se quede de forma permanente. Según ha informado el medio catalán, la condición del club culé para ficharle es que salga con la carta de libertad, además de adecuarse el salario a la política de la entidad.

Por parte del Barça, estarían dispuesto a ofrecerle dos temporadas más en la ciudad condal. El club ve con buenos ojos esta operación si se terminan dando todos los requisitos con el lateral portugués.