El gol que dolerá en el FC Barcelona: Dro marca su primer tanto con el PSG y hace historia

Redacción ElDesmarque Madrid, 23 MAR 2026 - 10:35h.

El exjugador del FC Barcelona marcó su primer tanto con el PSG y ha roto un récord histórico en el equipo francés

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El primer gol de un jugador en un club siempre es especial y el de 'Dro' Fernández con el Paris Saint Germain lo es todavía más. El PSG recuperó el liderato de la Ligue 1 con una goleada al OGC Niza (0-4) en la jornada 27 de la competición francesa, pero el partido dejó algo más que los tres puntos obtenidos. En el Allianz Riviera, estadio del OGC Niza, todas las miradas se fueron hacia Dro. El joven talento de 18 años, exjugador del Fútbol Club Barcelona y descarte de Hansi Flick, firmó su primer gol con la camiseta parisina en una acción donde demostró toda su calidad técnica. La jugada del gol está llena de simbolismo ya que es una larga posesión al más estilo 'Tiki-Taka' del Barcelona que el mediapunta gallego finalizaría gracias a una asistencia de otro conocido culé, Ousmane Démbélé. Un primer tanto que no solo supone estrenarse con el PSG, sino que también rompe un récord histórico del club parisino que estaba en manos de nada más y nada menos que Kylian Mbappé. Dro, convocado con la Selección Española sub 18 para la Ronda 1 del Europeo de 2027 que se jugará en este parón de selecciones, avanza a pasos agigantados y los aficionados del Barcelona ya están lamentando su marcha.

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El Paris Saint Germain le lanza un dardo al FC Barcelona

La cuenta oficial de X del Paris Saint Germain en España quiso acordarse del Fútbol Club Barcelona, exequipo de 'Dro' Fernández, subiendo el vídeo a la red social y mencionando la expresión 'Tiki-Taka' haciendo referencia al estilo de juego históricamente relacionado con el conjunto blaugrana. La jugada del gol es una posesión larga donde prácticamente todos los jugadores del PSG participan, pero la acción diferencial llegaría con un gran pase entre líneas de Vitinha encontrando a Ousmane Dembélé cerca de la frontal del área. El extremo francés se giraría y asistiría a Dro en una buena acción individual del francés. El primer control de Dro con la pierna izquierda le funcionaría como regate, dejando al defensa vencido y definiría con la derecha cruzando el balón demostrando así su calidad. El PSG no dudó en lanzarle un dardo al Barcelona en un partido histórico para el exjugador del equipo catalán y utilizó su cuenta en España para ello.

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'Dro' Fernández rompió un récord histórico en el Paris Saint Germain

El gol de Dro Fernández, además de ser el primero con el Paris Saint Germain, rompe un récord histórico en el club francés. Según datos de Opta, el mediapunta gallego de 18 años y 68 días se ha convertido en el jugador más joven que no ha pasado por la academia del club parisino en marcar un gol. Este tanto supera registros que estaban en manos de jugadores que no habían sido formados en la cantera del PSG y que habían sido fichados más tarde, como por ejemplo Kylian Mbappé. Luis Enrique ha confiado en el de Nigrán desde el primer momento, y pese a que aún esté adaptándose al equipo, la posibilidad de tener minutos en un club de la talla del Paris Saint Germain probablemente fuera el motivo principal de su llegada a París. En el partido frente al Niza, Dro jugó tan solo 14 minutos después de no haber contado para el entrenador asturiano ni en la ida ni en la la vuelta de los octavos de final de la Champions League frente al Chelsea, pero el exjugador del FC Barcelona cuajó una gran actuación en el encuentro liguero y es uno más en la rotación del equipo galo.