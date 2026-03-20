Andrea Esteban 20 MAR 2026 - 17:25h.

El escenario actual podría obligar al Barça a reestructurar sus prioridades de mercado

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El FC Barcelona sigue buscando reforzar su plantilla de cara al próximo mercado de fichajes, pero uno de sus objetivos preferidos en ataque, Bernardo Silva, parece estar más cerca de vestir otro color. Según informa La Gazzetta dello Sport, la Juventus habría presentado ya una oferta concreta al portugués, que queda libre al término de su contrato, y estaría tomando ventaja en la carrera por su firma.

Durante meses, el nombre de Bernardo Silva ha sonado con fuerza en las oficinas del Camp Nou como alternativa de primer nivel para reforzar las posiciones creativas y de ataque del Barça. Sin embargo, la última propuesta italiana parece situar a la “Vecchia Signora” por delante en esta pugna.

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La Juve avanza y el Barça se queda a la expectativa

Según la información de La Gazzetta dello Sport, la Juventus ya habría formalizado una oferta a Bernardo Silva, quien puede negociar libremente con cualquier club, con la intención de incorporarlo este verano. La propuesta turinesa se basa en un proyecto que combina futbolistas experimentados con refuerzos para competir tanto en la Serie A como en las competiciones europeas.

El Barça, por su parte, mantiene su interés por el internacional portugués, pero a día de hoy no habría igualado la oferta económica ni el proyecto concreto que le habrían presentado desde Italia.

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La situación deja al club azulgrana en una posición de espera y evaluación, donde influirán factores como la voluntad del jugador, el planteamiento deportivo y, por supuesto, la viabilidad económica de una operación que no sería precisamente barata a pesar de la condición de agente libre.

Bernardo Silva: un perfil que encaja en el Barça

Bernardo Silva ha sido durante años uno de los mediocampistas/atacantes más completos de Europa gracias a su versatilidad, técnica y creación de juego. Capaz de jugar en varias posiciones ofensivas y con experiencia en grandes escenarios internacionales, es un perfil que encaja con la filosofía blaugrana y que el club llegó a seguir de cerca en temporadas anteriores.

Su fichaje, de haber prosperado, habría supuesto una inyección de creatividad y equilibrio para un equipo que, tras varios años de reconstrucción, sigue buscando consolidar su identidad y rendimiento colectivo.