Julián Álvarez llega a los 100 partidos con el Atlético de Madrid con su futuro en el aire

Redacción ElDesmarque Madrid, 19 MAR 2026 - 12:29h.

El delantero del Atlético de Madrid ha llegado a 100 partidos con la camiseta rojiblanca pero sigue dando largas sobre su futuro

Pleno del Atlético de Madrid en la convocatoria de Argentina, con Messi, Prestianni y Nico Paz, pero sin Finalissima

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El Atlético de Madrid logró este miércoles el pase a cuartos de final de la Champions League perdiendo por 3 goles a 2 frente al Tottenham Hotspur en Londres, pero aprovechando la ventaja que el club rojiblanco obtuvo en la ida. El gran protagonista de la noche fue Julián Álvarez. El delantero argentino celebraba su partido número 100 con la camiseta rojiblanca en una eliminatoria decisiva de la máxima competición europea. El argentino marcó el primer gol del club rojiblanco a pase de Ademola Lookamn y asistió en el segundo para que David Hancko marcara de cabeza. El Atleti disfruta del presente del de Calchín. Su rendimiento en la Champions y su capacidad de decidir partidos difíciles son un salvavidas en Europa, pero incluso tras una noche perfecta en Londres la gran incógnita sobre su futuro sigue abierta.

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Julián Álvarez llega a los 100 partidos en una noche grande

Con la actuación de ayer, los números de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid son llamativos. El argentino lleva 46 goles y 16 asistencias con el club rojiblanco , y en esta edición de la Champions League acumula 8 tantos y 4 pases de gol, cifras que lo sitúan entre los mejores jugadores de la competición europea. La influencia del delantero no solo se refleja en los goles, sino en el juego colectivo. Julián se caracteriza por su presión constante y su capacidad para aparecer en los momentos críticos de los partidos, como el de ayer en Londres. Esta centena de encuentros lo coloca al nivel de referentes históricos del Atlético, y refuerza la idea de que vino a ser el jugador franquicia y a intentar llevar al club rojiblanco al siguiente nivel.

El futuro de Julián Álvarez sigue siendo una incógnita

La otra cara de la moneda es que el futuro del argentino sigue siendo incierto. Después del partido en Londres, en la entrevista a pie de campo con Mónica Marchante en Movistar, Julián Álvarez fue prudente y evitó confirmar si continuará en el Atlético de Madrid la próxima temporada: "Estoy feliz aquí, gracias” dijo el de Calchín. En una entrevista reciente con LALIGA, el delantero había hablado de su visión a largo plazo, mencionando que se ve con un rol similar al de Oblak, Koke o Griezmann dentro del equipo, como líder y referente del vestuario: “En 2035 voy a tener 35 años y me veo con un rol más veterano… como ellos”. Unas declaraciones que van distintas direcciones y que alimentan la especulación sobre un posible movimiento en verano.