Por qué el Atlético de Madrid le ha robado el factor campo al Barça en los cuartos

Saray Calzada 19 MAR 2026 - 11:08h.

El Atlético se ha encontrado con un 'regalo' tras quedar peor clasificado en la fase de Champions

Todo o nada en el mes que se le viene al Atlético de Madrid: Real Madrid, Barça y final de Copa del Rey

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El Atlético de Madrid y el FC Barcelona se verán las caras en los cuartos. Esto hace que al menos un equipo español tenga su presencia garantizada en las semifinales. El Barça quedó clasificado entre los ocho primeros y eso en teoría te garantiza el factor campo hasta las semifinales, pero los rojiblancos se lo han arrebatado y es por una simple razón.

El partido de vuelta entre los dos equipos españoles se jugará en el Metropolitano. La norma de la UEFA dice que el club que elimina a un rival que ha terminado mejor en la fase de grupos hereda sus privilegios. El Tottenham había quedado entre los ocho primeros y dentro de que el Barça también lo había hecho, el conjunto inglés lo hizo en la cuarta posición y el los de Hansi Flick, los quinto. Por lo que el Atleti roba esa condición de poder jugar el segundo partido de la eliminatoria en casa.

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El Atleti le quita el 'premio' al Barça

El "derecho del mejor posicionado" hace que el Barça pierda su premio tras clasificarse de forma directa y el Atleti se quede con este premio tras haber quedado decimocuartos. Ahora ya se sabe que la ida será en el Camp Nou el próximo 8 de abril y la vuelta en 14. En el partido que lo puede decidir todo, los del Cholo Simeone tendrán el aliento de su público. El Metropolitano es uno de los estadios que más aprieta y puede ser clave.

No serán las dos únicas veces que los dos equipos se vean las caras en cuestión de quince días. En medio de esos dos duelos de Champions se enfrentarán por LALIGA. Un partido que es más clave casi para el Barça porque se juega el liderato, que para el Atleti que está a varios puntos de los culés y el Real Madrid.

En esta temporada ya se han enfrentado tres veces. Una en la jornada de LALIGA de la primera vuelta y dos en la eliminatoria de la Copa del Rey en donde la balanza se equilibró para los colchoneros.