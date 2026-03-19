Miguel Casado 19 MAR 2026 - 00:02h.

El Atleti y el Barça jugarán la eliminatoria 'corta' por la final de la Copa del Rey

España se acerca más a la plaza extra para la Champions League 26/27, con Alemania apurando sus opciones

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Ya conocemos a los ocho equipos que se jugarán el trofeo de la Champions League a partir del 7 de abril. Tras la finalización de todos los encuentros de octavos de final, tendremos que esperar un par de semanas para volver a disfrutar de la acción de la máxima competición continental, y ya tenemos los horarios de los encuentros confirmados.

El enfrentamiento entre el Sporting de Portugal y el Arsenal y el del Real Madrid y Bayern de Múnich abrirán la semana, el martes 7 de abril. Ambos partidos serán a las 21:00 horas.

Un día después, el miércoles 8, se enfrentarán el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou, además del París Saint-Germain y el Liverpool en Francia.

La vuelta, Real Madrid y Barça, fuera de casa

Los encuentros de vuelta serán una semana más tarde y con las fechas cambiadas: el cruce español será el martes y el Real Madrid decidirá su eliminatoria el miércoles. Por lo tanto, el Atleti y el Barça jugarán la eliminatoria corta.

El Atlético de Madrid recibirá al FC Barcelona en el Metropolitano el martes 14 de abril a las 21:00 horas, a la vez que el Liverpool hará lo propio con el PSG en Anfield.

Los blancos jugarán el segundo partido en el Allianz Arena el miércoles 15 a la misma hora, como también harán Arsenal y Sporting CP en el Emirates Stadium.

Descanso suficiente para la final de Copa

Que el Atlético de Madrid decida su eliminatoria el martes no es casualidad, ya que ese sábado, 18 de abril, los de Simeone se enfrentan en La Cartuja a la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey.

Por eso, se ha dado prioridad a que los rojiblancos tengan ese día extra de descanso antes de un partido decisivo por un título.