El Atleti hace buena la goleada del Metropolitano y se cita con el Barça en cuartos de la Champions

Miguel Casado 18 MAR 2026 - 22:56h.

Los rojiblancos ya están en la siguiente fase

Aficionados del Atlético se quedan sin poder asistir al partido ante el Tottenham por culpa de una rueda del avión

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El Atlético de Madrid ha certificado su presencia en los cuartos de final de la UEFA Champions League pese a perder 3-2 en el Tottenham Hotspur Stadium. Los de Simeone llegaban con un 5-2 muy favorable, pero el cuadro de Igor Tudor planteó un partido incómodo, de muchas idas y venidas, ante el que los rojiblancos sacaron una buena versión.

Los ingleses decidieron ir a por la remontada a base de presionar la salida de juego atlética. Y lo cierto es que, salvo en algunos tramos, su idea surtió efecto.

Si bien es cierto que fueron los madrileños quienes avisaron primero, con el gol anulado a Lookman en el 6' por fuera de juego, a partir de ahí las ocasiones estuvieron protagonizadas por los spurs. Los de Simeone apenas lograban superar la medular en ocasiones contadas.

Y a la media hora, llegó el primer susto. Randal Kolo Muani remató de cabeza un buen centro entre central y lateral de Mathys Tel. Ni Le Normand ni Nahuel Molina siguieron la marca del francés, que batió prácticamente a placer a Musso para inaugurar el electrónico.

Con el 1-0, el portero argentino dejó dos intervenciones providenciales para el Atleti, pues un segundo gol hubiese puesto mucho picante a la situación.

Julián Álvarez y Hancko, los goleadores del Atlético

El conjunto del Cholo necesitaba reaccionar. Y ese cambio no llegó hasta el último tramo de la segunda parte. Entonces, fue Vicario el que apareció bajo los palos, pero en el otro área. El italiano repelió varios disparos atléticos, aunque nada pudo hacer en el disparo de Julián, ya en el 47'.

'La Araña' culminó un contragolpe colchonero iniciado por Griezmann, con participación de Giuliano, muchos metros en carrera de Lookman y un zapatazo perfecto del '19'.

Parecía el tanto de la tranquilidad para los españoles, pero apenas cinco minutos más tarde Xavi Simons devolvía la emoción a la eliminatoria. El canterano del Barça se sacaba un derechazo desde la frontal del área para colocar al Tottenham, de nuevo, por delante, y volvía a alertar a su rival ante una posible remontada.

Tuvieron varias más de peligro los londinenses. Y Musso, vestido de Jan Oblak, fue clave en que el resultado global no estuviese en peligro.

A falta de 15 minutos, David Hancko dio, ahora sí, la calma al Atlético de Madrid, adelantándose al primer palo en un córner para batir a Vicario.

Xavi Simons colocó el definitivo 3-2 tras un penalti cometido por José María Giménez y pese a la derrota, el billete para cuartos fue para el Atleti, donde se medirán al FC Barcelona.