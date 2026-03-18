Aficionados del Atlético se quedan sin poder viajar a Londres por culpa de una rueda del avión
Los aficionados no llegarán a tiempo al partido con el Tottenham
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Indignación en la afición del Atlético. Y no por los precios de la final de la Copa del Rey, sino por lo ocurrido a escasas horas del partido ante el Tottenham. Según ha podido saber ElDesmarque, un centenar de aficionados rojiblancos no podrán viajar a Londres por el pinchazo de una rueda del avión.
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