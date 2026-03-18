La sanción a Abqar por el "pellizco genital" a Sorloth en pleno partido

Saray Calzada 18 MAR 2026 - 13:39h.

Abqar ya conoce la sanción y el Getafe puede apelar

El audio del VAR tras la expulsión de Abqar por la polémica con Sorloth: "Le toca en los testículos"

Compartir







Abqar protagonizó una de las imágenes polémicas de la pasada jornada por la que fue expulsado en el Metropolitano. En un momento del juego, estaba cerca de Sorloth y el jugador del Getafe hizo un "pellizco genital" al delantero noruego. Este reaccionó empujándole al suelo. Tras revisarse en el VAR, el colegiado le expulsó y jugador del Atleti le enseñó la amarilla por su reacción. Ya se conoce la sanción que ha recibido el futbolista del Getafe por ello.

El central del equipo azulón ha sido castigado con dos partidos por “conducta contraria al buen orden deportivo” como así lo ha confirmado el Comité de Competición. El Getafe alegó que el acto quizás no reflejaba lo que realmente había pasado. “No se puede afirmar que pellizque la zona genital, como figura en el acta, sino que el jugador ‘estira del pantalón’ de Sorloth". Las pruebas que ha presentado no son suficientes para el juez y ha comentado sobre la acción que es “una conducta susceptible de reproche disciplinario en los términos descritos en el acta”.

Esta misma acción se produjo en un partido de la liga de fútbol femenina entre Mapi León y Daniela Caracas. En el caso de la futbolista del FC Barcelona no fue expulsada durante el encuentro, pero sí que fue sancionada con dos partidos.

El CTA da por bueno cómo se arbitró la acción

Ahora el Getafe puede apelar esta decisión o pedir la cautelar para que pueda jugar los próximos partidos hasta que agotan todas las vías. En el 'Tiempo de revisión' del CTA incluyó esta jugada y aseguró que estaba bien arbitrada por parte del colegiado.

La llamada en el Cívitas Metropolitano por el "pellizco genital" de Abqar a Alexander Sorloth fue clave para que el árbitro "con buen criterio" expulsase al jugador del Getafe, basándose en la regla 12, por "conducta incorrecta" y amonestase con amarilla al del Atlético por su empujón posterior.