Del trompo de Max Verstappen al nuevo error de Kimi Antonelli: así ha sido la espectacular salida en Miami

Alberto Cercós García 03 MAY 2026 - 19:17h.

Max Verstappen salva lo que ha podido ser una acción trágica en la salida del GP de Miami

A Carlos Sainz no le convencen los cambios que la FIA ha introducido en el reglamento

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Caos absoluto en la salida del Gran Premio de Miami. Con Kimi Antonelli acaparando todos los focos tras lograr su tercera 'pole' seguida en este 2026, la carrera empezaba de la manera más agónica posible. Aunque ha quedado todo en un tremendo susto y sin ningún tipo de daño mayúsculo, la imagen es muy impactante. Todo, en un revuelto del que Charles Leclerc ha salido como el mayor beneficiado: el monegasco de Ferrari partía tercero y en las primeras curvas logró ponerse al frente de la prueba. Por atrás, Antonelli volvió a desperdiciar su condición de 'poleman' y perdió varias posiciones.

Del error de Antonelli al trompo de Max Verstappen. Y es que ha sido el neerlandés quien ha provocado un grito a todo el mundo que estaba con la mirada puesta en la salida. Tras intentar, desde la segunda posición en la parrilla, meterle el Red Bull a Antonelli, un error al salir de la primera curva condenó por completo sus aspiraciones. Verstappen trompeó en mitad de la pista, tras perder el control de su coche, con la fortuna no solo de no recibir daños de otros monoplazas, sino de colocar su Red Bull para retomar la marcha en décima posición. Una salvada tremenda por parte de Max.

El susto de Pierre Gasly con Liam Lawson

Pero la acción no se iba a detener. A las pocas vueltas, concretamente en la séptima, Pierre Gasly encendió todas las alarmas. Con muchos pilotos intentando colocarse en un hueco óptimo y con varios adelantamientos al límite, uno en concreto provocó la salida del Safety Car. Si bien ha sido por un cúmulo de dos accidentes (uno del mencionado Gasly y otro de Isack Hadjar), el más alarmante es el del francés.

El Alpine de Gasly dio hasta una vuelta de campana antes de quedarse en una situación algo extraña. Todo, tras una pequeña guerra del francés con Liam Lawson. El RB intentó mantener su posición de la manera más agónica posible, tocando sensiblemente la rueda trasera izquierda y lanzando por los aires al Alpine. Un inicio de carrera claramente accidentado.

Por su parte, Fernando Alonso no ha podido hacer gran cosa en la salida. Aún así, gracias a los abandonos que se están sucediendo, el asturiano ha ascendido hasta la 17ª posición. Carlos Sainz, mientras tanto, lucha por los puntos y rueda en novena plaza tras luchar con los Haas y aprovecharse, también, de los diferentes accidentes.