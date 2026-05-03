El Real Oviedo le pasa la pelota a Santi Cazorla por su futuro: "Está en sus manos"

Andrea Esteban 03 MAY 2026 - 19:30h.

La decisión entre seguir o retirarse ya estaría tomada

Un minuto de pura magia: Isco, Cazorla... y el cariño de Joaquín

Compartir







En Oviedo, el presente deportivo sigue avanzando, pero hay un nombre que vuelve una y otra vez al centro de todo: Santi Cazorla. El club carbayón vive pendiente de la decisión de su capitán emocional, un futbolista que trasciende lo puramente futbolístico y que, a estas alturas de su carrera, mantiene en vilo a la afición sobre si continuará un año más o si ha llegado el momento de decir adiós.

Desde la entidad, el mensaje es de respeto absoluto. César Martín, responsable de Relaciones Institucionales del Real Oviedo, dejó clara la postura del club, que no quiere presionar a una figura considerada intocable en el proyecto. “Es un jugador que nos encanta, soy fan de Santi por lo personal y lo profesional”, resumió, en una declaración que refleja el peso específico que tiene dentro del vestuario y del propio club.

Un símbolo que el Oviedo no quiere perder

En el entorno del club no hay dudas: Cazorla es mucho más que un futbolista. Es identidad, referencia y liderazgo. “Para nosotros tener a Santi es un lujo. El futuro está en sus manos. Es el escudo del club”, añadió César Martín, elevando su figura a un estatus casi institucional dentro de la entidad.

El Oviedo asume que cualquier decisión será personal y meditada, sin interferencias. La idea es clara: acompañar, no condicionar. El respeto hacia su trayectoria y su vínculo con el club está por encima de cualquier urgencia deportiva.

La decisión

El futuro de Cazorla se mueve entre dos escenarios muy concretos: prolongar su carrera un año más en el club de su vida o cerrar definitivamente una trayectoria marcada por el talento, las lesiones y un regreso emocional al fútbol español.

PUEDE INTERESARTE El descenso se aprieta y hay varios equipos en problemas

Aunque desde el club evitan adelantar acontecimientos, el propio entorno del jugador ya ha dejado caer que la decisión está tomada desde hace semanas, lo que añade aún más expectación al desenlace.

En Oviedo lo tienen claro: pase lo que pase, Cazorla ya es historia viva del club. Ahora solo falta saber si esa historia escribe un último capítulo… o baja el telón definitivamente.