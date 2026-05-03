Rafa Nadal visita a Fernando Alonso en Miami y no esconde su admiración: "Son unos animales"

Alberto Cercós García 03 MAY 2026 - 17:46h.

Rafa Nadal visita tanto a Carlos Sainz como a Fernando Alonso, dejando varias imágenes para el recuerdo

A Carlos Sainz no le convencen los cambios que la FIA ha introducido en el reglamento

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El Gran Premio de Miami es una de esas citas donde los famosos hacen un masivo acto de presencia. Pero más allá de actores, artistas o cantantes, es recurrente ver a diferentes deportistas. Jugadores de fútbol, de baloncesto y, en esta ocasión, un tal Rafael Nadal. El mallorquín no ha aguantado las ganas de poder entrar al box de Aston Martin y charlar un rato con Fernando Alonso. Una imagen que puede entrar ya en la historia del deporte español, ya que pocas veces se puede ver a dos deportistas tan importantes para nuestro país. A ellos, además, toca sumarle a Jon Rahm, quien posteriormente se ha unido a la charla que asturiano y mallorquín estaban teniendo. Una postal única y difícil de repetir. Poco después, ambos se han reencontrado en el box de Williams con Carlos Sainz, con quien también han charlado.

Con la incertidumbre sobre qué pasará en unas horas con la carrera en Estados Unidos, Nadal está siendo uno de los más perseguidos por el 'paddock' de la F1. El ex tenista español ha reconocido tener una admiración superlativa tanto por el mencionado Alonso como por Carlos Sainz. Y es que el producto nacional tira bastante. "Son mundos muy distintos, pero es la competición al máximo nivel. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta; muchas decisiones importantes para elegir el equipo adecuado, tener todo el equipo necesario, es una gran responsabilidad. Carlos y Fernando llevan muchos años y lo saben a la perfección. A ver si con el cambio de reglamento, poco a poco, se van enderezando", cuenta Nadal en DAZN.

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¿Rafa Nadal al volante de un F1?

Con Alonso centrado ya en la carrera, Nadal reconoce que no se ve pilotando un F1. "En la pista era más o menos valiente, pero fuera de ella no lo soy. Estos son unos animales. Máxima admiración por lo que hacen en las salidas, los momentos de presión. Van a 300 kilómetros por hora y a centímetros de los otros. Hay que tener cosas que yo no tengo", cuenta el mallorquín.

Y es que Miami puede ser un punto de inflexión si finalmente se disputa la carrera. La locura que puede traer consigo podría llevar a Alonso a remontar si hay lluvia. Todo, para dar pequeños pasos hacia delante y con la mirada puesta al mes de septiembre.