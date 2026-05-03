Andrea Esteban 03 MAY 2026 - 12:45h.

Ceballos, fuera por decisión técnica

Hansi Flick pasa del alirón y hasta del partido del Madrid: “Igual me voy a ver el Mago Pop"

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El Real Madrid ya tiene lista su convocatoria para medirse al RCD Espanyol en un duelo marcado por las urgencias: los blancos necesitan ganar para evitar que el FC Barcelona pueda proclamarse campeón de LaLiga EA Sports.

Un Madrid condicionado

El técnico Álvaro Arbeloa afronta el partido con un escenario exigente. Hasta seis jugadores se quedan fuera por lesión, entre ellos nombres de peso como Dani Carvajal, Kylian Mbappé o Thibaut Courtois. Además, sorprende la ausencia de Dani Ceballos, que no viaja por decisión técnica.

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En este contexto, el técnico blanco refuerza su apuesta por la cantera, con presencia destacada de jóvenes como David Jiménez, Thiago Palacios o Gonzalo, reflejando una plantilla obligada a reinventarse en un momento decisivo.

Objetivo claro: ganar y aplazar el título culé

El mensaje de Arbeloa es contundente: competir hasta el final. El Madrid visita un campo “complicado” como el del Espanyol, con la presión añadida de evitar el alirón azulgrana. Una victoria permitiría aplazar el desenlace del campeonato y mantener viva la lucha por el título, al menos una jornada más.

El técnico blanco avisó en la previa del respeto al rival, destacando que los resultados del Espanyol no reflejan su nivel real. Aun así, el foco está claro: ganar o ver cómo el Barça celebra.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Lunin, Fran González, Mestre

Defensas: Alaba, Trent, Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy, Huijsen, David Jiménez

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Thiago Palacios

Delanteros: Vinicius Jr., Gonzalo, Brahim, Mastantuono