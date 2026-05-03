Alberto Bravo 03 MAY 2026 - 09:32h.

El seleccionador realizará una prelista de 55 jugadores el 11 de mayo, solo se quedarán 26

La RFEF confirma el amistoso de la Selección Española contra Irak en Riazor el 4 de junio

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VigoLuis de la Fuente, seleccionador español, estuvo en A Coruña en un acto organizado por la Federación Española de Fútbol. La Selección jugará un amistoso contra Irak el próximo 4 de junio, partido de preparación de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá donde España es una de las favoritas. El 11 de mayo deberá realizar una prelista de 55 jugadores. Después solo quedarán 26. Borja Iglesias aspira a ser uno de ellos. El entrenador riojano le pidió al delantero del Celta de Vigo que se lo "ponga muy difícil".

"Siempre que ha estado con nosotros ha tenido un comportamiento excepcional, fantástico, en lo futbolístico y en lo humano. Sabéis la importancia que yo le doy a ese aspecto", explicó Luis de la Fuente a la Televisión de Galicia. El técnico subrayó que el delantero santiagués "está ahí". "Lo que deseo es que no tenga ningún problema, ni él ni otro", agregó.

Sobre su presencia o no en la lista definitiva de 26 jugadores respondió "como soléis decir, que me lo ponga muy difícil". Reconoce el seleccionador que están en semanas críticas porque "puede haber lesiones, contratiempos" de ahí que su deseo es "poder contar con todos los jugadores, que lleguen sanos".

Borja Iglesias ha estado presente en las tres últimas citaciones de Luis de la Fuente disputando un total de cuatro partidos. El delantero del Celta aún no ha logrado ser titular ni marcar un gol con la Selección. Esta es su cuenta pendiente.

La grave lesión de Samu Aghehowa y la pésima temporada de Álvaro Morata le abren las puertas de la citación para disfrutar del Mundial. Mikel Oyarzabal y Ferran Torres son fijos pero por detrás de ellos aparece el Panda. Este curso suma 16 goles y 3 asistencias en 45 partidos en los que ha disputado 2.466 minutos de juego.

A pesar del cansancio que ha mostrado en las últimas semanas ante el Villarreal volvió a cuajar un buen partido, siendo el mejor de los de Claudio Giráldez. De su final de temporada dependerá su citación o no aunque por sus características, muy distintas a otros atacantes que pueden quitarle el puesto como Jorge de Frutos o Gerard Moreno todo hace indicar que Borja Iglesias estará en la lista final de 26 jugadores confeccionada por Luis de la Fuente.