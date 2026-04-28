Alberto Bravo 28 ABR 2026 - 17:58h.

El Celta ha perdido cinco de los últimos siete partidos en Liga perdiendo la sexta plaza

Giráldez, obligado a cortar la mala racha del Celta para pelear por Europa: "Quedan cinco partidos"

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VigoEl Celta de Vigo está atravesando el peor momento de la temporada con solo cuatro puntos en las últimas siete jornadas de Liga. A las cinco derrotas en competición doméstica se le suman otras dos en los cuartos de final de la Europa League ante el Friburgo. Estos pésimos resultados han hecho que el Getafe superase a los vigueses en la sexta plaza de la clasificación. Por delante quedan cinco finales para enderezar el rumbo. Borja Iglesias, uno de los capitanes y líderes del vestuario, tiene claro que se han ganado el derecho a pelear por Europa hasta el final.

El Panda tiene claro que aún con los malos resultados que ha tenido el equipo aún tiene margen para clasificarse para jugar la Europa o la Conference League. Los vigueses, como el resto de los equipos de la zona alta de la clasificación, están pendientes de los resultados de Atlético de Madrid y Rayo Vallecano para ver si España es capaz de conservar la plaza extra en la Champions League ante Alemania.

Tras perder ante el Villarreal Borja Iglesias dejó claro que "no iba a ser hoy el día en el que consiguiéramos la clasificación, ni tampoco el día en el que la perdiéramos". El santiagués subrayó que el Celta "viene recuperando buenas sensaciones, está jugando mucho mejor y compitiendo en campos tan complicados" como han sido el Camp Nou y La Cerámica.

El atacante subrayó que esas buenas sensaciones "a pesar de los errores de los que tenemos que aprender mucho, nos da confianza para ir a por más". "Confiamos plenamente en lo que hacemos, y vamos a luchar hasta el final porque nos lo hemos ganado", agregó Borja Iglesias. El Panda es el máximo goleador del equipo con 16 goles, 12 de ellos en Liga y otros dos en la Europa League y Copa del Rey.

En esta lucha de cinco partidos - contra Elche, Atlético de Madrid, Levante, Athletic Club y Sevilla - el celtismo será clave. El Celta jugará en casa contra tres equipos que están luchando por evitar el descenso a Segunda División. Borja Iglesias reconoció que en esa lucha por volver a clasificarse para Europa el papel de la afición será fundamental: "Pasa por tenerlos a ellos a nuestro lado. Sé que siempre están".

"Hay momentos más complicados y no es fácil. Este equipo puede acertar o fallar, pero se deja todo en el campo. Así que gracias, y pedirles todavía un poquito más si puede ser. Pero sabemos que dan todo con nosotros, así que estamos muy agradecidos", concluyó un Borja Iglesias que también está peleando por ser uno de los 26 jugadores seleccionados por Luis de la Fuente para jugar con España el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.