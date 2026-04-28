Alberto Bravo 28 ABR 2026 - 10:16h.

El Celta suma cinco derrotas en las últimas siete jornadas de Liga

Giráldez, obligado a cortar la mala racha del Celta para pelear por Europa: "Quedan cinco partidos"

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VigoEl Celta de Vigo perdió 2-1 este pasado domingo en su visita al campo del Villarreal. En La Cerámica sumó la quinta derrota en Liga de las últimas siete jornadas. En medio también cayó en los dos encuentros de cuartos de final de la Europa League ante el Friburgo. Una pésima racha de resultados que deberán cortar de manera inmediata si quieren volver a jugar competiciones europeas la próxima temporada. El portero Andrei Radu le pidió al celtismo un voto de confianza ya que "somos los mismos de hace un mes".

El internacional rumano se mostró "convencido" de que su equipo superará la racha negativa en la que se encuentra, después de encadenar la quinta derrota consecutiva entre Liga y Europa League. "Tenemos que aceptar este momento y estar más unidos que nunca. Este equipo ha demostrado que tiene mucho talento, que es muy bueno", agregó Radu.

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Recordó el guardameta que "durante tres o cuatro meses hemos competido muy bien y ahora nos toca vivir este mal momento. Pero somos los mismos que hace un mes". El rumano, indiscutible en el once inicial de Claudio Giráldez, pidió al celtismo que siga "confiando" en el equipo porque por delante aún tienen cinco partidos, tres de ellos junto a ellos en Balaídos, para sacar un billete para Europa por segunda temporada consecutiva.

"A los aficionados les pido que sigan confiando en nosotros porque estoy seguro de que volveremos a ganar muy pronto", aseguró Andrei Radu. El celeste confesó que ante el Villarreal el Celta defendió en la primera parte "un poco mal".

"Podíamos haber hecho mejor las cosas, sobre todo en la primera parte a nivel defensivo, pero son cosas que pasan. Estamos atravesando un momento difícil y es importante romperlo cuanto antes", concluyó Andrei Radu. El Celta regresó este martes a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Afouteza. Por delante tiene cinco sesiones de trabajo para preparar el duelo ante el Elche CF, que se disputará este próximo domingo en Balaídos a las 14.00 horas.