El Big Data predice el final de la pelea por Europa: el Betis lo roza e irrumpe un nuevo candidato

Ángel Cotán 27 ABR 2026 - 11:35h.

A falta de cinco jornadas y a la espera de lo que haga el Espanyol

Así es el porcentaje que dan al Sevilla para descender a Segunda a la espera del Espanyol-Levante

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A la espera del encuentro de este lunes en Cornellà, con dos equipos que pueden condicionar las dos grandes luchas de la presente LALIGA EA Sports, las dos últimas jornadas dejan nuevas conclusiones por el descenso, pero también por Europa. Una semana más, el Real Betis mantiene el codiciado quinto puesto, pero ahora irrumpe un nuevo candidato en el pelotón.

Tras una nueva fecha en la competición doméstica, en ElDesmarque volvemos a acudir a nuestro El Laboratorio para analizar las predicciones finales del Big Data que nos ofrecen los compañeros de Driblab. La lucha por Europa suma un nuevo competidor.

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El Big Data predice el final de la pelea por Europa

Sobre la bocina y tras hacer méritos para ello. Así sacó un valioso punto el Real Betis en La Cartuja ante un Real Madrid que prácticamente se despidió del título. El empate cosechado por el conjunto que dirige Manuel Pellegrini le brinda un colchón de hasta seis puntos sobre el sexto clasificado, pero además eleva su porcentaje de finalizar quinto hasta el 89,5%. Es decir, ya lo acaricia con la yema de los dedos.

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Justo por detrás se encuentra un Getafe CF que sigue sin ser el favorito para acabar en el sexto escalón a ojos del Big Data. De hecho, el conjunto azulón baja sus opciones y pasa de un 47,3% al 46,3%. La otra cara de la moneda la protagoniza el Celta de Vigo, quien pese a encadenar su tercera derrota consecutiva mantiene la etiqueta de favorito por la sexta posición con hasta un 57,1% de posibilidades.

Algo más lejos se encuentra la Real Sociedad. Con su presencia en la UEFA Europa League ya confirmada, el equipo de Pellegrino Matarazzo sube al 44% de posibilidades de finalizar sexto. El gran cambio de la jornada, en lo que a predicciones se refiere, lo encarna un CA Osasuna que protagoniza un subidón y alcanza el 22,2% de opciones de asaltar el sexto escalón clasificatorio. De este modo, el cuadro rojillo pasa por la derecha a un Athletic Club que aún cuenta con algunas opciones de finalizar sexto (10,4%).