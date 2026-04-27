Álvaro Borrego 27 ABR 2026 - 10:01h.

Los de García Plaza le tienen ganado el golaveraje a Oviedo, Girona, Rayo y Alavés

Insultos y pitos a la salida de los jugadores del Sevilla de la ciudad deportiva

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El Sevilla FC está en una situación límite. La derrota sufrida in extremis en El Sadar deja a los de Luis García Plaza en puestos de descenso a solo cinco jornadas para el final de LALIGA. La parte baja de la clasificación se ajusta a más no poder y en este tipo de escenarios la permanencia podría decidirse por detalles, de ahí que convenga repasar cómo estarían los enfrentamientos directos en lo referente al golaveraje particular. En caso de empatar a puntos, resultará fundamental haber salido victorioso en sus duelos particulares. Y en este contexto los sevillistas lo tienen ganado con dos de los tres clubes que empezaron el fin de semana en descenso, pero perdido con casi todos los de arriba.

El Sevilla FC tiene el golaveraje particular ganado al Real Oviedo, al Rayo Vallecano, al Girona y al Alavés, que adelantó a los sevillistas gracias a su triunfo contra el Mallorca. En caso de haber empate a puntos con alguno de ellos, los sevillistas quedarían por encima.

Los dos empates a dos obtenidos con el Elche igualan a los dos equipos en el golaveraje particular, por lo que el desempate debería resolverle por el general, en función de goles anotados totales y goles encajados. Una faceta de la cual saldrían derrotados los sevillistas por ahora, dado que los de Eder Sarabia están en -6 y los de García Plaza en -15. Es decir, por el momento también perdido.

Por su parte, el Sevilla FC tendría perdido el golaveraje particular con el Levante, que podría incluso dejar a los sevillistas hoy como penúltimo de LALIGA si ganan al Espanyol, y también con Valencia y Mallorca. Si empatase a puntos con alguno de ellos, los de Luis García Plaza terminarían por debajo en la clasificación. Momentáneamente lo tiene perdido con el Espanyol, que ganó 2-1 en la primera vuelta, pero los de Manolo González todavía tienen que visitar el Sánchez-Pizjuán en la jornada 35.

En resumidas cuentas, lo tiene ganado a Oviedo, Girona, Rayo y Alavés. Lo tiene perdido con Valencia, Levante, Mallorca y de momento con el Espanyol. Está igualado con el Elche, pero por el golaveraje general seguiría quedando por debajo de los de Eder Sarabia.

El calendario del Sevilla FC y de sus rivales

Rayo Vallecano (11º con 38 puntos)

En casa: Real Sociedad, Girona y Villarreal.

A domicilio: Getafe, Valencia y Alavés.

Valencia (12º con 39 puntos)

En casa: Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y FC Barcelona.

A domicilio: Athletic y Real Sociedad.

Elche (13º con 38 puntos)

En casa: Alavés y Getafe.

A domicilio: Celta de Vigo, Elche y Girona.

Espanyol (14º con 38 puntos)

En casa: Levante, Real Madrid, Athletic y Real Sociedad.

A domicilio: Sevilla FC y Osasuna.

Girona (15º con 38 puntos)

En casa: Mallorca, Real Sociedad y Elche.

A domicilio: Rayo Vallecano y Atlético.

Alavés (16º con 36 puntos)

En casa: Athletic, Barcelona y Rayo Vallecano.

A domicilio: Elche y Real Oviedo.

Mallorca (17º con 35 puntos)

En casa: Villarreal y Oviedo.

A domicilio: Girona, Getafe y Levante.

Sevilla FC (18º con 34 puntos)

En casa: Real Sociedad, Espanyol y Real Madrid.

A domicilio: Levante, Osasuna, Villarreal y Celta de Vigo.

Levante (19º con 32 puntos)

En casa: Osasuna y Mallorca.

A domicilio: Espanyol, Villarreal, Celta de Vigo y Real Betis.

Real Oviedo (20º con 27 puntos y un partido menos)

En casa: Getafe y Alavés.

A domicilio: Real Betis, Real Madrid y Mallorca.