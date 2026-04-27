Pepe Jiménez Sevilla, 27 ABR 2026 - 00:13h.

García Plaza, tras pasar por el vestuario: "Están llorando, están destrozados; es el mayor reto de mi carrera"

Aficionados del Sevilla esperaron la llegada del equipo a la ciudad para protestar tras la derrota ante Osasuna

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Sin incidentes destacados tras la derrota del Sevilla ante Osasuna. Un pequeño grupo de aficionados del Sevilla esperaron al equipo a las puertas de la ciudad deportiva este domingo por la noche, tras la derrota sufrida en el último minuto ante Osasuna, para protestar y mostrar su indignación con el día a día de la entidad.

Lejos de lo ocurrido el pasado año, un número de aficionados del Sevilla se reunieron en los alrededores de la ciudad deportiva blanquirroja para mostrar su indignación con la situación sevillista, que este año parece llevar a la entidad al descenso a LALIGA Hypermotion.

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Tanto la seguridad privada de la entidad como la Policía Nacional tuvieron que presentarse en la zona para alejar a los allí presentes de la puerta, evitando incidentes mayores quedando todo en gritos e insultos desde la lejanía.

Cabe recordar que LALIGA ya denunció estos actos tras las imágenes vividas en el aeropuerto después de la derrota del Sevilla ante el Oviedo, por lo que se espera que este mismo lunes la patronal vuelva a emitir un comunicado para volver a denunciar este nuevo y triste capítulo en la entidad blanquirroja.

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A falta de mayor información, es importante volver al pasado año para recordar que la plantilla tuvo que hacer noche en la ciudad deportiva, por consejo de los miembros de Policía allí presentes, ante la amenaza de algún incidente mayor en la salida.