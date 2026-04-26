Pepe Jiménez Sevilla, 26 ABR 2026 - 21:20h.

La amarga queja de García Plaza: "No entiendo los nueve minutos, no logro comprenderlo"

García Plaza, sincero, admite que "estamos en la UCI o parecido"

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La rueda de prensa más cruda de García Plaza. El entrenador del Sevilla, tras una primera intervención en DAZN justo tras caer ante Osasuna, acudió a sala de prensa con gesto serio, insistiendo en el tiempo de descuento y desvelando una delicada situación alrededor de su equipo: "Necesitamos estos ocho días".

"Me están pasando cosas que no suelen pasar. De esta manera, la suerte tiene que cambiar. El lunes tiene que ser una caldera, porque estamos en una situación muy delicada. El equipo, si compite así, tiene que llegar la victoria. Hoy creo que es muy inmerecido lo que ha pasado", comenzaba contando el entrenador antes de ir a la situación de sus jugadores.

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Sin pelos en la lengua, García Plaza reconocía que "están llorando, están destrozados", comentando que "cuando llegué, pensé que podíamos sacar cuatro o cinco puntos, los chavales se han dejado la vida, están llorando, están destrozados. Nos viene bien tener ocho partidos, porque están muy, muy tocados".

En esta misma línea, el ex del Alavés reconocía que "es el mayor reto de mi carrera. Estoy acostumbrado a esta zona, pero construyéndolos yo. Es la más difícil. El Sevilla es un grande de España y Europa, que nadie lo olvide. Nos quedan 15 puntos, vamos a por los tres primeros y después por los otros tres". "Sé que llevo poco tiempo para pedirle nada a la afición, pero es vital que el lunes la Real sienta el peso del Sánchez-Pizjuán. Estamos no sé si en la UCI, pero estamos muy jodidos. El fútbol nos lo tiene que devolver", añadía.

Finalmente, tras volver a insistir en que "me estoy dejando la vida", aseguraba que se sentía con fuerzas para sacar al Sevilla del descenso porque "ellos necesitan una persona que tire de ellos, si agacho la cabeza... creo que hoy lo han hecho, han sacado lo mejor, pero el fútbol no nos está dando". "A veces el fútbol es muy cabrón", sentenciaba tras hacer un último análisis futbolístico.