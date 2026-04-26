Pepe Jiménez Sevilla, 26 ABR 2026 - 20:53h.

El uno por uno y las notas del Sevilla ante Osasuna

Gabriel Suazo fue el capitán este domingo ante Osasuna

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Gabriel Suazo, capitán del Sevilla este domingo ante Osasuna, atendió a los micrófonos de DAZN tras la durísima derrota en El Sadar y prometió que "me voy a dejar la vida" por conseguir la salvación con los del Sánchez-Pizjuán.

"Duele muchísimo, a pesar de todo, creo que lo hemos dejado todo, estoy con un nudo en la garganta. A nosotros cuando vamos a jugar fuera y tenemos que darle la vuelta al resultado, nos dan tres minutos de descuento y ahora dan nueve. Es una locura, de verdad. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir peleando, me voy a jugar la vida por esta institución", comenzaba contando.

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El lateral, sin casi poder pronunciar palabra, destacaba que "entramos y demostramos que era una final para nosotros. Son detalles en los que tenemos que dejarnos la vida. Nos jugamos una final en cada partido, tenemos que dejarnos todo".

"Estoy orgulloso de vestir esta camiseta a pesar de vivir un momento difícil. Cada vez que entre, me dejaré la piel por dejar al equipo donde merece estar", decía antes de insistir en que "tenemos que confiar en cada uno de nosotros, tenemos que dejarnos la vida en cada pelota".

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El lateral chileno, ausente en los últimos encuentros, recuperó la titularidad este domingo en una cita en la que no estuvo demasiado acertado, recibiendo incluso una tarjeta amarilla en el inicio de la misma que le condicionó durante todo el partido.