Joaquín Anduro 26 ABR 2026 - 18:52h.

Los dos golpes del Elche en el arranque sirvieron para el triunfo franjiverde

Tensión en el cambio de David Carmo con pitos y enfrentándose a la afición del Real Oviedo

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Una de las muchas finales por el descenso que se ha jugado en esta jornada 32 de LALIGA EA Sports ha llegado en el Carlos Tartiere con la victoria del Elche por 1-2 ante el Real Oviedo. Los asturianos ponen un pie prácticamente en LALIGA HYPERMOTION colocándose a siete puntos de la salvación sin contar el Osasuna-Sevilla mientras que el Elche se coloca 13º con cuatro puntos de ventaja sobre el conjunto hispalense.

A la espera del Osasuna-Sevilla y el Levante-Espanyol, la pelea por la salvación queda así:

9 - Athletic (41 puntos)

10 - Osasuna (39)

11 - Rayo Vallecano (39)

12 - Valencia (39)

13 - Elche (38)

14 - Espanyol (38)

15 - Girona (38)

16 - Alavés (36)

17 - Mallorca (35)

18 - Sevilla (34)

19 - Levante (32)

20 - Oviedo (28)

La crónica del Real Oviedo-Elche

El Elche firmó este domingo un valioso triunfo en el Carlos Tartiere (1-2) en su lucha por la permanencia, con goles de Bigas y Gonzalo Villar, y hundió un poco más al Oviedo, que tras esta derrota tiene pie y medio en Segunda División.

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El equipo ilicitano comenzó el duelo con mucha intensidad y en el minuto 6 Bigas recibió el balón a diez metros de la frontal del área y, con un zurdazo tremendo, puso el balón en una escuadra para hacer el 0-1.

Solo diez minutos después, una pérdida de Reina en la salida del balón la provechó Álvaro Rodríguez, que cedió el balón atrás y Gonzalo Villar marcó el 0-2.

El Elche estaba ganando fácil una 'final' por la permanencia y el Real Oviedo, irreconocible y en su peor versión desde la llegada de Guillermo Almada a su banquillo, no era capaz de responder a la superioridad ilicitana. El uruguayo Fede Viñas era el único que demostraba ser capaz de poner en aprietos al conjunto visitante.

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En el tramo final del primer, el Oviedo solo lo intentó por medio de Hassan por la banda derecha ante un Elche que dispuso de una buena ocasión para lograr el 0-3, pero la evitó Escandell tras un disparo de André da Silva.

El segundo tiempo comenzó con Thiago Fernández en lugar de Sibo en el Real Oviedo, que siguió sin muchas ideas de cómo hacer daño al Elche, aunque el mediapunta argentino, Viñas e Ilyas Chaira consiguieron que el balón estuviese más cerca del área del Elche.

Almada siguió moviendo su banquillo, metiendo a Cazorla y Thiago Borbas por Hassan y Rahim y cambiando el esquema, con Vidal de central junto a Carmo y Costas, y Thiago e Ilyas Chaira como carrileros.

El cuarto cambio en el Oviedo fue el de Javi López por un Carmo que se encaró con la grada y a un cuarto de hora del final, tras un saque largo de Escandell, llegó el 1-2 de Ilyas Chaira, que definió bien ante Dituro.

El técnico del Elche, Eder Sarabia, metió a Petrot y Víctor Chust para defender el área y, aunque el Real Oviedo centró y centró, apenas puso en apuros al conjunto visitante.