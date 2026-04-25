Joaquín Anduro 25 ABR 2026 - 18:35h.

Toni Martínez considera a su entrenador clave para soñar

El uno por uno del Alavés ante el Mallorca: notas de un triunfo clave por la permanencia

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El Deportivo Alavés ha conseguido un triunfo vital en la lucha por la salvación al vencer por 2-1 al Mallorca para salir del descenso en el que ha metido al Sevilla. Un encuentro en el que los babazorros le dieron la vuelta al marcador merced al doblete de Toni Martínez que, tras el partido, se rindió emocionado a Quique Sánchez Flores y su labor como técnico para, sin milagros y sí con trabajo, darle la vuelta a la situación.

En Movistar+, el delantero murciano se rindió a la figura del técnico madrileño y cómo de nuevo logró cambiar la cara al equipo tras el descanso: "Me gustaría decirte como en Vigo que son milagros pero no creo en los milagros. Es un pedazo de entrenador, sólo te puedo decir eso. Tiene una calma, un temple... es difícil a veces porque hasta nosotros mismos entramos en el descanso sabiendo que habíamos hecho una primera parte mala. Entramos dentro con los nervios a 100 intentando ajustar las máximas cosas y a veces llega y nosotros mismos nos preguntamos, que a veces es más sencillo de lo que creemos".

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"Dice cuatro cosas, sitúa al equipo... está harto de esas situaciones y nos tenemos que agarrar a eso también. El equipo reacciona, no es la primera vez. Por eso quiero darle la enhorabuena a todo el cuerpo técnico, a la gente que trabaja con nosotros, porque nada es por casualidad. Me gustaría sufrir menos pero cuando remontamos así es espectacular", elogió Toni Martínez.

La emoción de Toni Martínez tras ser clave en la remontada del Alavés

El delantero del Alavés llegó casi entre lágrimas por la emoción y el sufrimiento de un triunfo que saca al Alavés del pozo y tranquilizando por su estado físico: "Sí, tranquilos. Estoy exhausto, muerto después de tantos partidos pero merece la pena cada esfuerzo porque ha sido un año duro y estoy viendo la recompensa y no tiene precio".

"Sabemos a lo que jugamos, sabemos lo que merecemos y, a veces, no se da, por eso la frustración, pero días como estos son los días por los que trabajamos. Son los días que soñamos y, como te digo, no tengo palabras porque ha sido un partido muy especial", repasó Toni Martínez, en una nube tras los dos goles que sirvieron para remontar al Mallorca.

De cara a la salvación y preguntado por si la misma pasaba por ganar los tres partidos restantes en Mendizorroza, Toni sólo tuvo palabras de elogio para su afición: "Sabemos lo difícil que es ganar todos los partidos. Hoy se ha visto pero bueno, en casa somos invencibles. Mira la gente, casi ni te escucho cuando me preguntas. No se va nadie, están todos aquí. Es increíble jugar aquí".