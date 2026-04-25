Álvaro Borrego 25 ABR 2026 - 13:11h.

El entrenador no comprendería una destitución si pierde ante Osasuna: "Llevo tres puntos en tres partidos"

Dos lesionados y tres descartes en el Sevilla FC para visitar a Osasuna

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Luis García Plaza ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo de este domingo contra CA Osasuna, ante el que el Sevilla FC está obligado a ganar si no quiere agrandar su herida. Una derrota -dependiendo de lo que hagan los rivales- podría incluso relegarles a puestos de descenso y provocar el cese del entrenador, pese a que el técnico se muestra tranquilo y confiado en poder revertir el vuelo. En ElDesmarque desgranamos sus declaraciones más destacadas.

¿Un posible cese si pierde contra Osasuna?: "Me acabas de dejar sorprendidísimo. Llevo tres partidos y tres puntos en tres partidos. Esto ya sería el caos total. Si a un entrenador jugando tres partidos... Me has dejado helado. Yo no leo de nada, de nunca. Me has dejado muy sorprendido. Sería la locura del fútbol. Los equipos tendrían 10 equipos por entrenadores".

Cómo está Luis García Plaza: "Yo estoy bien. Me centro en mi trabajo y en hacer bien las cosas. Sí que quiero que se suelten. Yo me estoy dejando la vida. No creo que le haya echado más horas en mi vida de las que estoy echando ahora. Parezco un autista, con perdón de los autistas y tengo un familiar al que quiero muchísimo. Me meto en mi mundo y no salgo de ahí. No hago nada. No he pisado Sevilla, no la conozco, con la pedazo de ciudad que tenemos. Creo que necesitan mi 100%. Me estoy dejando todo lo que tengo. Me estoy dejando todo lo que tengo dentro".

Qué debe mejorar el Sevilla FC según García Plaza: "Yo suelo ser muy sincero. La primera parte del otro día es la peor desde que estoy aquí. Que llevo tres partidos, no veinte, pero recuerdo alguna de Vargas, alguna de Akor Adams... Estoy de acuerdo en que tenemos que generar más, pero los 25 minutos de la segunda parte fueron buenos. Las estadísticas dicen que en defensa nos rematan poco. Hasta el gol del Oviedo era el primer remate, el día del Atlético casi no nos tiran y el otro día es una acción rápida. Todavía tenemos que hacer las cosas mejor. Debemos esforzarnos en hacer las cosas mejor. No está saliendo todo como queramos, pero tampoco todo es un desastre. Llevamos tres puntos en tres partidos".

La situación de Jordán: "Tenemos una plantilla muy larga y se tiene que quedar gente fuera. Mañana se quedan otra vez dos o tres fuera. Entiendo la pregunta, pero no puedo dar explicaciones de todos los que se deben quedar fuera. No me ha pasado nunca en mi carrera el tener que dejar gente fuera. Azpilicueta llegará para la semana que viene y tendré que dejar a cuatro fuera. Está bien, simplemente es por puestos. Tenemos muchos centrales, muchos mediocentros y muchos perfiles de ataque".

Las faltas de concentración del equipo: "El otro día tuve una sensación muy mala. Creía que en el descanso podíamos cambiar, pero tuvimos un fallo tan grande... dejamos un tío solo en una falta. Deben subir esa confianza, esa concentración y esas situaciones. Dentro de esa parte tan mala y no pisamos área, yo mismo estaba súper a disgusto, pero aun así no nos generaban e íbamos a llegar 0-0 al descanso. Y sin embargo llega un error simple de una falta en la que nos despistamos. Eso es lo que hay que aumentar, que eso cambie. Es lo que debemos cambiar y en lo que trabajamos. Son errores corregibles".

El miedo del que habló García Plaza: "No fue una crítica. Me refería a que tienen que soltarse. En el descanso no cambiamos nada tácticamente, simplemente le dije que jugasen al fútbol. Soltaros. Y tuvimos los mejores 25 minutos de los tres partidos. Quizás empatas y el equipo se va hacia arriba, pero un error de concentración nos cuesta un gol y cuando tienes un buen momento no eres capaz de empatar. Tenemos que soltarnos y jugar al fútbol".