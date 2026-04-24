El Big Data predice el final de la lucha por la permanencia: ínfima reserva del Sevilla y seis implicados

Ángel Cotán 24 ABR 2026 - 10:53h.

Altísimo porcentaje de descenso para Sevilla y Deportivo Alavés

Manu Carreño expone el mal síntoma del Sevilla pese a un halo de luz por la salvación: "No es muy malo"

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Cuidado que quema. Una vez finalizada la jornada 33, y a las puertas de la 32, LALIGA EA Sports se pone al rojo vivo. Con el título encarrilado por el FC Barcelona, las luchas por los puestos europeos y la permanencia acaparan todos los focos en esta recta final del campeonato doméstico. La fecha intersemanal ha provocado cambios importantes en la zona de peligro, dejando temblando al Sevilla FC, muy tocado al Real Oviedo y con seis implicados directos.

Una jornada más, en ElDesmarque acudimos a nuestro El Laboratorio para analizar las predicciones finales del Big Data. De la mano de los compañeros de Driblab exponemos cómo quedaría definido el descenso a la categoría de plata.

El Big Data predice el final de la lucha por la permanencia

El empate ante el Villarreal CF deja muy tocado al conjunto carbayón. El Oviedo, colista y a seis puntos de la salvación, ha aumentado sus posibilidades de descenso y pasa del 94,5% a un contundente 95,1%. Caso opuesto el que protagoniza un Levante que suma tres victorias en sus últimos cuatro encuentros ligueros y ya está a dos puntos de la permanencia.

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El equipo granota reduce sus opciones de caída a los infiernos de un 82,2% al 66,7%. El tercero por la cola, con 33 puntos, es un Deportivo Alavés que también ha aumentado su porcentaje de descenso. El equipo dirigido por Quique Sánchez Flores acumula un 41% de posibilidades de descender.

Y ahí aparece el Sevilla FC. La derrota en el Ciutat de València ha metido en un serio problema al cuadro hispalense y guarda una reserva mínima a ojos del Big Data. Los de Luis García Plaza ostentan actualmente un 40,4% de probabilidades de bajar a Segunda División. Es decir, se salvaría por una diferencia de 0,6% sobre el Alavés.

A partir de aquí, los porcentajes se reducen considerablemente, pero todo está muy apretado. El Elche con un 17,9%, Mallorca con un 15,5% y Valencia con un 13,1% completan el pelotón de equipos que luchan por evitar la caída a los infiernos de nuestro fútbol.