Las tres claves que mantienen con oxígeno al Valencia CF en su lucha por la permanencia

Los de Mestalla acaban con cuatro partidos en casa y dos fuera

Peter Lim arruina en 450 partidos los 3.000 del Valencia CF en Primera: tres datos demoledores

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ValenciaEl Valencia CF con Peter Lim seguirá abonado al sufrimiento hasta final de temporada. 450 partidos con el máximo accionista han arruinado el palmarés de los primeros 2550 y los de Carlos Corberán hacen cuentas para salvarse. Los valencianistas, no obstante, se agarran a tres claves para creer en la permanencia en detrimento de otros rivales.

Para empezar, el Valencia CF acaba la Jornada de LALIGA todavía a dos partidos de descenso. Los de Carlos Corberán son decimocuartos clasificados con 36 puntos, tres más que el Deportivo Alavés (33 puntos), con el que tienen el golaveraje ganado y que, por lo tanto, necesitarían ganar dos partidos y que el Valencia CF perdiera dos de los seis que quedan para quedar por delante. El empate en Son Moix, además de cambiar la tendencia de los de Mestalla que venían de dos derrotas consecutivas (Celta y Elche), les permite tener un colchón de dos partidos con el descenso.

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Primera clave: La mejoría fuera de Mestalla

El empate obtenido por el Valencia ante el Mallorca (1-1) en Son Moix consolida la mejoría del conjunto valenciano a domicilio, condición con la que ha sumado 10 puntos en sus últimas ocho salidas, tras haber conseguido solo 3 en las nueve primeras.

De esta manera, el Valencia confirma su mejoría lejos de Mestalla y es que su actual racha contrasta con un arranque liguero en el que estuvo nueve partidos sin conocer la victoria y sumó 3 puntos de 27 posibles.

Segunda clave: Golaveraje a favor con muchos rivales

El empate sumado en Mallorca se añade a los triunfos obtenidos frente al Sevilla (0-2), Levante (0-2) y Getafe (0-1) lo que supone haber sumado 10 de los últimos 24 puntos en juego. Además, les ha permitido tener a los valencianistas el golaveraje particular con andaluces y granotas a favor. Estos resultados positivos se han intercalado con derrotas contra el Elche (1-0), que está u Oviedo (1-0), prácticamente descartado.

La tercera clave pensando en el futuro: Tráfico y Mestalla

La tercera clave que les hace mantener esa distancia y fundadas esperanzas de mantener la categoría es el "tráfico" de equipos entre el descenso y el Valencia CF. Los de Mestalla mantienen debajo de sí hasta tres equipos antes del Alavés (Mallorca, Elche y Sevilla). Además, y a pesar de la mejoría a domicilio, el Valencia CF dónde más puntos cosecha es en casa, en Mestalla (23 de los 36 que tiene). Y ahí el calendario está de su parte. No en vano, a los valencianistas les queda en casa: Girona, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y FC Barcelona; mientras que, a domicilio, jugarán contra el Athletic y la Real Sociedad.