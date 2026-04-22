Peter Lim arruina en 450 partidos los 3.000 del Valencia CF en Primera: tres datos demoledores

Los 450 partidos con Peter Lim destrozan las estadísticas históricas del Valencia CF en sus 3.000 duelos en Primera

Valencia CF: Queda un mes para aguantarnos

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ValenciaYa es un hecho. El Valencia CF celebró su partido 3000 en Primera División con un empate triste ante el Mallorca en Son Moix y no exento de polémica por un nuevo escándalo arbitral en contra. El conjunto valencianista alcanza su partido 3000 en uno de los peores momentos de su historia, a punto de batir su récord histórico fuera de Europa. El Valencia suma 3.837 puntos y es el quinto equipo de la Primera División en la clasificación histórica por detrás de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic, que le ha superado recientemente. En las 91 temporadas de los valencianistas en la máxima competición liguera, el Valencia ha conseguido seis títulos del campeonato. En seis ocasiones quedó segundo y en diez, tercero. Su balance total en los 3.000 partidos disputados en Primera es de 1.303 victorias (un 43 % de sus partidos), 718 empates (24 %) y 978 derrotas (33 %).

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La mediocridad llegó con Peter Lim: 450 partidos ya

Estos son los datos generales, pero si se analizan poniendo el foco en los últimos años, bajo Peter Lim como máximo accionista, el análisis es demoledor para el valencianismo y retrata al singapurés. A día de hoy, tras el partido en Son Moix, seis encuentros le quedan para confirmar que el año que viene estará en la élite, algo que con Peter Lim cada vez está más en entredicho temporada tras temporada y que en esta parece que lo logrará de nuevo pero sufriendo hasta el final

Y es que, el Valencia CF alcanza los 3.000 partidos en LALIGA peleando por la permanencia (sería el segundo descenso de su historia) y más alejado que nunca en su historia de Europa. lejos por tanto de sus registros habituales en sus 107 años de historia pero no con Peter Lim.

450 encuentros firma el máximo accionista de Singapur con el que apenas gana un encuentro cada tres (36%). El máximo accionista ha delegado en su hijo después de que, justo antes de la pandemia, se desconectara de su equipo (No pisa Mestalla desde el 15 de diciembre de 2019) y su hijo Kiat Lim, en un año como presidente (5 de marzo) y tras cuatro viajes a Valencia, aún no ha visto al equipo en Mestalla (ni fuera en LALIGA).

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Cuarto equipo en llegar a 3.000 partidos; quinto en la clasificación histórica: se desploma en una década

El club de Mestalla es el quinto equipo de la Primera División en la clasificación histórica de la Liga, solo por detrás de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic, que le saca siete puntos de diferencia. Los dos últimos le superaron en la última década. Es el cuarto equipo en llegar a los 3000 partidos junto a Real Madrid, FC Barcelona y Athletic (Atlético lleva 2949).

Pero el desplome se ha producido en la última década. Cuando Lim llegó al Valencia CF en 2014, el conjunto de Mestalla era octavo en el ranking UEFA y tercero en la clasificación histórica de Liga; una docena de años más tarde lleva la mitad fuera de Europa (no aparece en el ranking UEFA de mejores equipos) y en la clasificación histórica de LALIGA ha pasado de ser tercero a ver como le pasaban dos equipos en la última década. El Atlético en 2016, el Athletic en diciembre de 2024 y, aunque lo recuperó momentáneamente, ahora los vascos están siete puntos por encima.

Dos datos demoledores más con Peter Lim peores arranques y más derrotas que victorias

El caso es que con el máximo accionista se dan dos datos demoledores más: este es el tercer peor arranque de la historia del Valencia CF desde que se dan tres puntos. Todos ellos, por supuesto, con el máximo accionista y en los últimos cinco años.

Además, desde que llegó el máximo accionista el equipo ha cosechado más derrotas que victorias (151 por 140). Sus últimas 11 temporadas en Primera han lastrado al equipo

Cualquier tiempo pasado fue mejor: Seis títulos

El primer enfrentamiento del combinado valencianista en Primera División fue el 22 de noviembre de 1931 en Sarriá ante el RCD Espanyol; una semana después, jugó su primer partido en Primera en el Camp de Mestalla contra el Real Irún. A lo largo de este tiempo en la máxima competición nacional, el Club ha logrado 6 ligas (1941/42, 1943/1944, 1946/1947, 1970/1971, 2001/2002 y 2003/2004).

El partido número 1.000 en Liga lo jugó el Valencia en la jornada 24 de la temporada 1970-71 contra el Atlético de Madrid que terminó con derrota por 3-0 en el Manzanares y el partido 2.000 lo vivió en la jornada 20 de la temporada 1999-00 contra el Racing de Santander que terminó 1-1 en El Sardinero, donde marcó Gaizka Mendieta de penalti.

El Valencia CF completa su estadística en la competición de la regularidad con los 98 encuentros registrados en las cuatro temporadas de Segunda División, la 1928-29, la 1929-30, la 1930-31 y la 1986-87, el club de Mestalla tiene 51 victorias (52 %), 18 empates (18 %) y 29 victorias (30 %) en 92 partidos.

Máximos goleadores y Jugadores con más partidos

El máximo goleador del Valencia en Primera División es Mundo Suárez con 188 tantos en 208 partidos y que perteneció a la denominada 'Delantera Eléctrica' que llevó al club a lograr las tres primeras Ligas de Primera División (1941-42, 1943-44 y 1946-47).

Después de Mundo se encuentran Mario Alberto Kempes con 116 tantos en 184 partidos; Waldo Machado, con 115 en 216 encuentros; Fernando Gómez, con 109 goles en 420; y David Villa, con 107 en 166.

En cuanto a los jugadores con más partidos, Fernando Gómez lidera la lista con 420 encuentros en Primera División y le siguen Ricardo Arias con 377; David Albelda, con 351; su actual capitán José Luis Gayà, con 339 encuentros, y Manolo Mestre, con 323.