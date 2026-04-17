Así llega el Valencia CF a su partido 3000 en LALIGA: los datos, los nombres propios y el declive actual

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ValènciaEl Valencia CF alcanzará ante el Mallorca los 3.000 partidos en LALIGA y más alejado que nunca en su historia de Europa. Lo hará jugándose evitar el descenso a Segunda División, el segundo de su historia, lejos por tanto de sus registros habituales en sus 107 años de historia (no con Peter Lim) y perdiendo fuelle y puestos en la clasificación histórica de LALIGA. Y es que, en las últimas campañas, y también en la actual con el técnico Carlos Corberán en su banquillo, el equipo ha dejado de pelear en la zona alta de la clasificación para hacerlo por la salvación, una nueva realidad que ha contribuido al profundo distanciamiento de gran parte de su afición con Peter Lim, el empresario de Singapur que compró en 2014 la mayoría accionarial del club.

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Quinto equipo histórico en Primera: sorpasso de Atlético y Athletic

El Valencia alcanzará la próxima jornada ante el Mallorca en Mestalla los 3.000 partidos en Primera División, en un periplo por la competición liguera que le ha llevado a ser el cuarto equipo con más temporadas en la élite, a pesar de haber estado cuatro campañas en Segunda, tres antes de subir y una a mediados de los 80. Un capricho del calendario ha querido que fuera contra los baleares y lejos de Mestalla, al que le queda un año de vida, ya que ese partido se ha adelantado por motivo del final de la Copa del Rey.

La última vez que el Valencia ganó la Liga fue en 2004, cuando estaba dirigido por Rafa Benítez, que dos años antes ya le había conducido a conquistar el título.

El club de Mestalla es el quinto equipo de la Primera División en la clasificación histórica de la Liga, solo por detrás de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic, que le saca siete puntos de diferencia. Los dos últimos le superaron en la última década.

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En las 91 temporadas del conjunto valencianista en la máxima competición liguera, el Valencia ha conseguido seis títulos (41-42, 43-44, 46-47, 70-71, 2001-02 y 2003-04), seis subcampeonatos y ha quedado en diez ocasiones en tercera posición, con un balance total de 1303 victorias (43.4 %), 718 empates (23.9 %) y 978 derrotas (32,6 %) en los 2.999 partidos disputados en Primera hasta la fecha

Cuatro temporadas en Segunda con un descenso

Además, el Valencia CF completa su estadística en la competición de la regularidad con los 98 encuentros registrados en las cuatro temporadas de Segunda División, la 1928-29, la 1929-30, la 1930-31 y la 1986-87, el club de Mestalla tiene 51 victorias (52 %), 18 empates (18 %) y 29 victorias (30 %) en 92 partidos.

El partido número 1.000 en Liga lo jugó el Valencia en la jornada 24 de la temporada 1970-71 contra el Atlético de Madrid que terminó con derrota por 3-0 en el Manzanares y el partido 2.000 lo vivió en la jornada 20 de la temporada 1999-00 contra el Racing de Santander que terminó 1-1 en El Sardinero, donde marcó Gaizka Mendieta de penalti.

Goleadores y jugadores con más partidos: Mundo, Kempes, Fernando Gómez..

En esos 3000 partidos de Primera División, el máximo goleador, con 188 tantos, es Mundo Suárez, perteneciente a la denominada ‘Delantera Eléctrica’ y que fue parte de los atacantes que lograron las tres primeras Ligas de Primera División para el club, en 1941-42, 1943-44 y 1946-47.

Su registro de 188 goles en 208 partidos aún no ha podido ser igualado por ningún otro delantero, aunque es cierto que en aquellos años se jugaba con cinco delanteros y dos defensas, lo que favorecía el hecho de marcar más goles a favor.

Tras él, se encuentran Mario Kempes, con 116 tantos en 184 partidos, y Waldo Machado, con 115 en 216, mientras Fernando Gómez (109 goles en 420 encuentros) y David Villa (107 en 166) completan las cinco primeras posiciones. Por su parte, el máximo goleador de la Segunda División para el Valencia es Juan Costa, con 21 goles.

En cuanto a los jugadores con más partidos, comanda la lista Fernando Gómez, con 420 encuentros en Primera División, un jugador al que le siguen Ricardo Arias, con 377; David Albelda, con 351; José Luis Gayà, que lleva 338 y Manolo Mestre, con 323.