Diagnóstico del Valencia CF: un equipo bipolar que se ha olvidado de marcar

Con 34 goles, iguala el segundo peor registro goleador desde 1990

Lucas Beltrán: "Es una situación de mierda"

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ValenciaEl Valencia CF cayó en Elche mostrando el mayor caudal ofensivo hasta la fecha en toda la temporada. Pero, ni por esas, logró marcar un gol y cayó por 1-0 en el Martínez Valero en la jornada retro. El equipo, que sobrevive gracias a los goles de Hugo Duro, sobre todo, sumó su séptimo partido sin marcar y sólo lleva 34 goles en la competición de la regularidad. El conjunto dirigido por Carlos Corberán ha disputado hasta el momento 31 encuentros por lo que su media anotadora apenas supera el gol por partido: 1,09. Esos 34 goles igualan su segundo peor registro anotador a estas alturas de la temporada desde 1990.

¿Quién es quién en la sequía goleadora del Valencia CF?

Los goles en el conjunto de Mestalla se reparten entre Hugo Duro (lleva 9 en 12 disparos); Ramazani (5 en 12 disparos); y Diego López y Danjuma, que llevan tres goles cada uno (el neerlandés ha realizado 14 disparos también siendo una de las grandes decepciones esta campaña). También es frustrante la aportación de otros delanteros como Lucas Beltrán (1 gol tras ocho disparos) o Sadiq (1 gol, aunque este llegó en enero y lleva cuatro disparos). Hasta Guido Rodríguez, Comert, Pepelu o Rioja con dos cada uno, les superan.

Las 34 dianas conseguidas por el Valencia esta temporada igualan las cifras de otras campañas recientes como la 2023-24 o la 2022-23 y la 2007-08.

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La única temporada que ha empeorado los actuales registros desde la campaña 1989-90, ha sido el curso 2018-2019, cuando alcanzó esta jornada con 33 goles a favor y Marcelino al frente de la nave. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede ahora el equipo tan solo había recibido 26 goles, por los 46 actuales, y ocupaba la sexta posición por el decimocuarto puesto que ostenta ahora.

Se ha olvidado de empatar, como con Pako Ayestarán y Gary Neville

A nivel colectivo, otro dato al revisar las estadísticas es evidente: Se ha olvidado de empatar. El Valencia encadena doce partidos consecutivos de Liga sin lograr una igualada tras caer por la mínima contra el Elche en el Martínez Valero (1-0), en la que ya es su mayor racha sin 'tablas' desde hace una década en Primera División.

En la campaña 2015-16, entre la jornada 22 y la 34, primer con Gary Neville y luego con Pako Ayestaran, el Valencia enlazó trece jornadas sin empates con seis victorias y siete derrotas.

El equipo de Carlos Corberán logró su último empate el 10 de enero en Mestalla en un partido ante el Elche que terminó 1-1 con los goles de Grady Diangana y Pepelu, este último desde el punto de penalti.