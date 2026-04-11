David Torres 11 ABR 2026 - 19:41h.

Pidieron la dimisión de Corberán, sólo Guido, Cömert y Ramazani se libraron de las críticas

Lucas Beltrán: "Es una situación de mierda"

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Un gol del delantero chileno Lucas Cepeda, el primero desde su llegada al fútbol español, permitió al Elche sumar tres puntos de oro para eludir el descenso en el duelo autonómico ante un Valencia que despertó tarde y al que frenó el portero argentino Matías Dituro, en el tramo final, con varias paradas de mérito. La derrota encendió El conjunto valenciano, que desperdició una oportunidad para dejar de mirar abajo, fue superior durante varias fases del partido y tuvo más y mejores ocasiones que un Elche que supo sufrir y esperar su momento para seguir con vida en la lucha por la salvación y meter a otro rival en la pugna.

Gritos contra Corberán y los jugadores

La afición del Valencia que había protagonizado este sábado el recibimiento más ruidoso en los prolegómenos del encuentro ante el Elche en el estadio Martínez Valero, estalló al final y alrededor de 200 de los más de 2000 desplazados se quedaron al finalizar el choque para gritar contra el entrenador, del que pidieron su dimisión, tal y como se escucha en las imágenes de Radio Marca y Tribuna Deportiva.

El grito de Carlos Corberán dimisión es un runrún repetido por la afición del Valencia CF en Mestalla y también en los desplazamientos. Empezó en enero tras la derrota ante el Celta de Vigo en Vigo y ya no ha parado.

Este mismo sábado, el técnico era cuestionado en sala de prensa sobre su continuidad. "No soy yo quien decide sobre un entrenador. No es a mí a quien tienes que hacer esa pregunta. Te puedo decir que estamos dolidos por este resultado que ha sido totalmente inmerecido. El Valencia CF no ha merecido en ningún momento la derrota, diría que ha merecido la victoria, pero no hemos tenido la eficacia para ganar"

Lucas Beltrán dijo también que están con el entrenador. "Estamos todos con él, no hay ninguna ninguna duda dentro del vestuario, estamos todos a full con él, con todo su staff", pero lo cierto es que es el principal foco de las críticas.

Sin embargo, tampoco los jugadores se fueron de rositas. Los capitanes también fueron increpados (de forma especial Gayà y Pepelu) y sólo se salvaron de las críticas: Guido Rodríguez, Ramazani o Eray Cömert, que acabó lesionado.