David Torres 11 ABR 2026 - 18:09h.

El Elche aprovecha la lesión de Cömert para marcar

Alineaciones confirmadas de Elche y Valencia CF en la Jornada retro

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ElcheUn gol de Cepeda, aprovechando la lesión de Cömert en la segunda parte, desequilibró un partido en el que el Valencia CF fue mejor pero no logró marcar ninguna de las claras ocasiones que tuvo. El Elche y el Valencia disputaban este sábado un duelo autonómico de a Comunitat Valenciana marcado por las urgencias de los ilicitanos, en zona de descenso y necesitados de ganar para no descolgarse, ante un rival que tras haber logrado escapar de la pelea por la salvación no quiere volver a verse embarrado en esa tarea pero que, ante su falta de pegada, dormirá a tres puntos del descenso. El Elche sale del descenso y mete en un lío al Valencia porque le gana, además, el golaveraje. Hasta 29 disparos de los de Mestalla no les bastó.

Desde el principio se notó la tensión en ambos equipos, pero el Elche demostró que necesitaba más y, en cuanto se abrió el duelo, tuvo más llegadas que el Valencia CF en estos primeros compases. Hasta el cuarto de hora no tuvo una primera opción clara que marró Sadiq; el rechace posterior le cayó a Cömert que probó una vaselina clara que se fue fuera por poco.

Beltrán, fallando una acción increíble a puerta vacía y un tiro de Ramazani, completó el póker de llegadas de los de Mestalla. El Elche se rehizo y el partido siguió convertido en un correcalles y un toma y daca constante. Sin ocasiones demasiado claras pero con la sensación de que el gol podía llegar en cualquier instante.

Los locales acabaron la segunda parte atacando y forzando dos saques de esquina que precisaron la intervención salvadora a Stole Dimitrievski.

Tras el paso por vestuarios, el partido comenzó con otra ocasión clamorosa del Valencia CF fallada por Sadiq tras un centro de Rioja desde la derecha. La respuesta fue obra de Rafa MIr que se encontró con un Dimitrievski muy seguro.

De lejos Ramazani puso en apuros a Dituro. El atacante tendría en el 68 una nueva ocasión después de que Lucas Beltrán, casi a puerta vacía, le pegara mal cuando lo sencillo era marcar.

El Elche aprovecha la lesión de Cömert para marcar

Sin embargo, con Eray Cömert tocado y lesionado en tierra, el Elche se aprovechó para marcar. Cepeda, que acababa de salir, aprovechaba la ocasión para batir a Dimitrievski. Error de principiante del Valencia de no parar el partido que le costó el gol. Pepelu tuvo que jugar de central.

Ramazani tuvo otra ocasión para igualar el partido y después sería Beltrán. Dituro, providencial, salvaba al Elche del seguro empate.

Danjuma, que acababa de salir, la puso franca a Hugo Duro, pero Valera salvó en la línea. El Valencia CF tuvo ocasiones para empatar pero no lo logró y se complica la vida sobremanera. Duerme sólo tres puntos por encima del descenso.