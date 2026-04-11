David Torres 11 ABR 2026 - 16:03h.

"Es el club de mi vida, el único que me he besado el escudo es el Valencia CF"

Rafa Mir, Germán Valera y hasta Gonzalo Villar: El Valencia CF contra los fantasmas de su pasado

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ElcheEl partido de este sábado es especial para Rafa Mir. Cedido con opción de compra en el Elche, no desaprovechó la previa del choque contra el Valencia CF para recordar que "el club de su vida, el único que me he besado el escudo es el Valencia CF" Rafa Mir acaba contrato, tiene una opción de compra pero quién sabe si volverá a cruzar su camino con los de Mestalla. De momento, Mir pone su experiencia y potencia al servicio de un Elche que confía en quedarse en LaLiga EA Sports tras su ascenso la pasada campaña. El de Cartagena, de 28 años, se formó en las canteras del Valencia y el FC Barcelona y dio el salto al fútbol profesional en el Wolverhampton inglés antes de la UD Las Palmas y la SD Huesca. El año pasado jugó en Mestalla, cumplía su sueño, pero las lesiones y la acusación de agresión sexual minaron sus posibilidades. Ahora en la previa, en DAZN, ha recordado cuál es su equipo.

Siempre marcas a tus ex, marcaste al Sevilla, marcaste al Valencia. No sé si hoy se viene gol.

Vamos a intentar repetirlo, lo importante hoy es conseguir los tres puntos que lo necesitamos, queremos darle esa alegría a la afición y yo creo que después de la buena semana que hemos tenido de entrenamiento se va a haber reflejado en el campo.

Un partido especial...

Bueno, para mí es un partido muy especial por muchos motivos lo primero porque es el que tenemos hoy, un partido que va a definir mucho, este siguiente parte de la temporada , pero yo confío muchísimo en que va a ser un gran partido y que seguro que el equipo va a estar a un gran nivel.

Y a partir de ahí bueno, pues qué te voy a contar si nos hemos criado juntos (dice en referencia a Jaume Doménech, hoy comentarista), ahí hemos estado siete años juntos, desde Cadetes hasta el primer equipo.

Entonces, partido especial

Al final Valencia es el club de mi vida, siempre lo he dicho, el único club, y he pasado por unos cuantos, que he besado su escudo y bueno, es un día especial, la verdad.

Antes del partido, otro guiño especial

Rafa Mir, antes del partido colgó en sus redes sociales una foto en sus tiempos en la cantera del Valencia CF. Partido especial. Parte de mi historia, muchos recuerdos... Hoy rivales", escribía Rafa Mir. En la foto se ve a Álvaro Negredo, Fran Villalba, Toni Lato, Antonio Barragán, Paco Alcácer y hasta José Luis Gayà.