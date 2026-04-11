David Torres 11 ABR 2026 - 14:12h.

"Me gustaría que fuera por un objetivo distinto al de la permanencia este Elche-Valencia"

Rafa Mir, Germán Valera y hasta Gonzalo Villar: El Valencia CF contra los fantasmas de su pasado

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ValenciaSilla ha acogido uno de los eventos más esperados por los aficionados al coleccionismo. el Valencia Card Show, una cita que ha generado una gran expectación y que ha contado con Santiago Cañizares como invitado de lujo. Uno de los porteros más emblemáticos del fútbol español, excapitán del Valencia CF e internacional absoluto, leyenda de Mestalla y referente para toda una generación de aficionados que, en la previa del Elche-Valencia CF ha analizado el choque.

El Valencia Card Show reunió a coleccionistas, expositores y aficionados en torno a cartas y cromos de todo tipo, consolidándose como un punto de encuentro clave para el sector y Cañizares ha colmado las delicias de los presentes firmando numerosas cartas y cromos.

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El análisis de Santi Cañizares: "No hay nadie en el club que quiera ir a Europa"

Entre firma y firma, Cañizares ha analizado el duelo autonómico de este sábado. "Me gustaría que fuera por un objetivo distinto al de la permanencia, los dos equipos. Que estuvieran más arriba, que el partido fuera menos tenso. Pero bueno, es lo que hay y obviamente vamos a ver si disfrutamos del espectáculo", ha dicho ante las cámaras de la televisión autonómica.

"El presidente no lo dice, el director general no lo dice, el entrenador no lo dice, los jugadores tampoco... ¿para qué mareamos con Europa?" Valencia Card Show

Santiago Cañizares aún ha sido más crítico con las aspiraciones del Valencia CF por jugar en Europa la temporada que viene. Para él ha faltado ambición en todos los estamos de la entidad. "No hay nadie en el club que quiera ir a Europa. Nadie lo dice, así qué más da que lo diga yo. El presidente no lo dice, el director general no lo dice, el entrenador no lo dice, los jugadores tampoco... ¿para qué mareamos con Europa? ¿Qué más da lo que queramos nosotros? Son ellos los que tendrían que ponerse ese objetivo y no se lo ponen", ha concluido con cierto aire de decepción y escepticismo.