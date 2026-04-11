David Torres 11 ABR 2026 - 08:02h.

Rafa Mir, Gonzalo Villar, Germán Valera y Víctor Chust vivirán su partido más especial

Carlos Corberán: "Venimos de una semana muy jodida y somos conscientes de que esto aún no ha acabado"

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Valencia"El estilo del Elche CF está por encima de jugadores. La baja de Rafa Mir fue sensible para el equipo porque sus números son muy importantes. Casi no tuve tiempo de convivir con Germán porque rápidamente salió, pero los dos han contribuido siempre que han podido para ayudar al Valencia CF. Rafa nos ayudó mucho a conseguir ese objetivo, dio una asistencia en el Bernabéu, marcó contra el Real Betis y a cualquier jugador que haya ayudado al Valencia CF le estaré agradecido", decía Carlos Corberán sobre Rafa Mir y Germán Valera, dos de los exfutbolistas a su cargo que hoy tendrá en frente. Son fantasmas de su pasado y del pasado del Valencia CF.

Sin duda, el encuentro será especial para el delantero Rafa Mir y el centrocampista Germán Valera, dos jugadores con pasado en el Valencia que buscarán reivindicarse ante su exequipo.

El caso Rafa Mir

Rafa Mir, tras años peleando por volver a Valencia vivió un año frustrante. Primero lesionado y después acusado por un delito de agresión sexual (La Fiscalía Provincial de Valencia ha confirmado este viernes la petición de 10 años y seis meses de prisión para el futbolista), ahora se cruza en el camino de los de Mestalla, el club de su vida.

El delantero, que actualmente milita en el Elche cedido por el Sevilla, se perdió la ida por lesión, pero ahora es el mayor argumento ofensivo del Valencia. Aunque a Rafa, Valencia no le debe traer buenos recuerdos. El punta resultó detenido en septiembre de 2024 -cuando era jugador del Valencia- junto con un amigo, el también futbolista Pablo Jara, tras la denuncia presentada por una mujer a la que conocieron en una discoteca y que fue a la vivienda de Mir junto con una amiga.

El pasado mes de octubre de 2025 la titular de la plaza número 8 del Juzgado de Instrucción de Llíria decidió procesar a Mir y a Jara por sendos delitos de agresión sexual, en el caso del primero con acceso carnal y empleo de violencia

Valera sin pasado, Chust de la cantera...

Para el duelo de este sábado, Sarabia recupera al central valenciano Víctor Chust tras cumplir sanción. Formado en la cantera de Paterna y siempre en el horizonte como futurible de los de Mestalla, será un choque especial para él también.

Como lo será, por supuesto, para un Germán Valera, que apenas se cruzó con Corberán, que nada apenas hizo con Baraja y que ahora, a pierna cambiada y como carrilero izquierdo, ha recuperado su mejor versión en la élite.

Y Gonzalo Villar, que salió mal del Valencia CF

Fantasmas del pasado para el Valencia fue Gonzalo Villar. El Valencia CF lo quiso pero el director deportivo Mateu Alemany explicó su salida del club cuando iba a renovarlo. Ahora es pasado y el futbolista, tras pasar por Elche, Roma, Sampdoria, Dinamo Zagreb y, de nuevo al Elche, se cruza de nuevo a su ex equipo. La explicación de Mateu Alemany de aquel día fue rotunda.