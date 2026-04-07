Ángel Cotán 07 ABR 2026 - 10:18h.

El delantero vivirá una tarde especial en el Martínez Valero

El Big Data predice el final de LALIGA tras la última jornada: el descenso, al rojo vivo con el Sevilla

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El descenso está que arde. Los resultados de la pasada jornada 30 de LALIGA EA Sports avivan más si cabe una pelea en la que el Sevilla FC se ha metido de lleno tras caer en el Carlos Tartiere. Real Oviedo y Levante no tiran la toalla, pero los focos se centran en el citado equipo hispalense, Elche, Mallorca y Deportivo Alavés. El equipo de Eder Sarabia está a dos puntos de la salvación y el vestuario promete guerra.

El próximo sábado se vivirá una tarde de mucha tensión. Babazorros, ilicitanos y rojiblancos disputarán choques de suma importancia en la lucha por eludir el descenso a la categoría de plata. El Alavés será el primero en disputar su encuentro liguero ante una Real Sociedad que ya enfila la recta final por la Copa del Rey.

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A renglón seguido, el Martínez Valero acogerá un Elche - Valencia que puede alterar la zona baja. Una victoria local metería al Sevilla en puestos de descenso antes de medirse al Atlético de Madrid en el Sánchez-Pizjuán. El equipo ilicitano también podría meter en apuros al cuadro che en un partido que será especial para Rafa Mir.

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Rafa Mir promete guerra en el Elche CF por la permanencia

El ariete cartagenero se reencontrará con su exequipo. Con ocho tantos ligueros, Rafa Mir es una de las referencias ofensivas del equipo de Eder Sarabia y tratará de ser importante ante el Valencia. Seis puntos separan a ambos equipos en la tabla clasificatoria, pero el atacante refleja el claro sentir del vestuario ilicitano con un mensaje en sus perfiles oficiales.

Rafa Mir, que también podría aumentar la incertidumbre en el Sevilla FC, está convencido de las posibilidades de permanencia del Elche: "8 finales por delante. Un objetivo. No hay dudas: creemos". El delantero, aún propiedad del cuadro rojiblanco, promete guerra hasta el final.