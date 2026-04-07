Celia Pérez 07 ABR 2026 - 07:27h.

El equipo se mide esta noche al Bayern de Múnich

Vinicius habla por primera vez de su polémico enfado con Xabi Alonso en el Clásico: "Pedí perdón"

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El Real Madrid se enfrentará al Bayern Múnich este martes en un duelo clave para los objetivos del equipo blanco esta temporada. Álvaro Arbeloa encara la cita con muchas dudas en su alineación, con jugadores indispensables en un pasado reciente sin mucho ritmo competitivo que podrían volver para retocar un once consolidado en el que seguro estarán las dos estrellas del equipo: Kylian Mbappé y Vinicius. Ambos volverán a estar juntos en la punta de ataque y sobre ello ha dado su opinión Rafa Alkorta en El Larguero.

"Yo creo que no debería haber una discusión si el Madrid juega mejor o no con Mbappé. Con un tío que te mete 50 goles al añ0, me parece un poco absurdo de si es más bueno o no", comenzó explicando.

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"Cuando metes 50, has metido muchos. Me parece que el problema es el de siempre. Tú puedes eximirle, en un porcentaje muy bajo, que sea un apretador y que se pegue con los centrales. Lo que no puedes tener dos. Si tienes a Vinicius, y quiere hacer lo mismo que Mbappé, ahí tienes el problema. Esta es la auténtica realidad, Mbappé: 'Oye, ¿tienes que hacer un poco más? Sí, sin duda, pero a Vinicius hay que pedirle mucho más sin balón si juega Mbappé", añadió.

La derrota ante el Mallorca rompió ese inercia ganadora del club blanco. La ausencia por sanción de Fede Valverde y el descanso de Vinícius y Pitarch rompieron ese bloque y el Real Madrid cayó. Ahora, Arbeloa tiene sobre la mesa muchas cartas que debe colocar bien para avanzar hacia las semifinales de la Liga de Campeones, vital para las aspiraciones del equipo esta temporada, ya que tras la última derrota este fin de semana da por perdido el título liguero, a siete puntos del FC Barcelona.