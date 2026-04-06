Jorge Morán 06 ABR 2026 - 09:55h.

Joshua Kimmich habló de la forma física de su compañero

Oliver Kahn se rinde a la atmósfera del Bernabéu: "El ambiente en Madrid es mucho más intenso que en Barcelona"

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Vuelve la Champions League y lo hace con el Clásico de Europa. El Bayern de Münich visitará el Bernabéu ante un Real Madrid que llega tocado tras la derrota ante el Mallorca. Un cuadro blanco que tiene como único objetivo 'La Orejona' y que para conseguirla deberá pasar el escollo de su bestia negra. Eso sí, ojo con el equipo alemán que podría llegar con una baja muy sensible.

Harry Kane se marchó lesionado de la concentración de la selección inglesa, siendo desconvocado en su último partido. Al llegar a Alemania, el delantero pasó varias pruebas médicas que desvelaron una lesión en su tobillo, perdiéndose también el último partido del Bayern ante el Friburgo. Pues bien, aunque su presencia no está asegurada, desde el club bávaro deslizan que el inglés forzará para llegar al Bernabéu.

Joshua Kimmich y las esperanzas con Harry Kane

En los 40 partidos que ha disputado Kane con la camiseta del Bayern esta temporada, el delantero ha logrado anotar 48 goles, dando cinco asistencias. Unos números que hacen que su importancia en el equipo sea máxima, llegando incluso a forzar para poder estar en un Bernabéu en el que todavía no ha logrado anotar ni un sólo gol, ni con el Tottenham en los dos partidos que ha jugado en el feudo madridista.

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Es por ello que desde dentro de la plantilla esperan que Kane pueda llegar al partido ante el Real Madrid. "Creo que jugaría incluso en silla de ruedas", comenzó diciendo Joshua Kimmich en zona mixta tras ganar el pasado sábado. "Supongo que podrá jugar. Se arrastrará hasta el campo si es preciso. Espero que esté en forma para el martes. Si no recuerdo mal, nunca hemos ganado allí, al menos no desde que estoy yo", señaló el capitán del Bayern.

En el caso de que Kane no pueda llegar al partido, los que sí estarán serán sus dos compañeros en el tridente de ataque. Michael Olise y Luis Díaz llegan en un gran momento de forma y tienen unos números espectaculares. El francés ha anotado 16 goles, dando 24 asistencias, mientras que el colombiano llega con 22 goles y 15 asistencias.