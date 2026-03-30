Miguel Casado 30 MAR 2026 - 14:03h.

Bávaros y madrileños se verán las caras en cuartos de Champions

Kylian Mbappé y Michael Olise, de amigos inseparables en Francia a enemigos en Champions League

Compartir







El Real Madrid y el Bayern de Múnich se miden este mes de abril en los cuartos de final de la Champions, en un duelo que, aunque amenazado por el Manchester City en los últimos años, es el auténtico clásico de la máxima competición continental.

Estos dos equipos se han enfrentado en un total de 28 ocasiones en toda la historia de la Copa de Europa, el duelo más repetido jamás. Y aunque en la última década los blancos guardan muy buenos recuerdos de verse las caras contras los muniqueses, no siempre ha sido así.

PUEDE INTERESARTE El Barcelona tantea el fichaje de un ex del Real Madrid: cuesta 40 millones y puede haber lío

De ello, precisamente, ha presumido el club bávaro en los últimos días en sus redes. Desde que se conoció el emparejamiento, las cuentas online del FCB han 'calentado' el partido con mensajes y dardos hacia los merengues. Entre ellos, han reconocido con orgullo haber sido durante mucho tiempo su "bestia negra".

PUEDE INTERESARTE Los ocho jugadores de LALIGA que se juegan el pase al Mundial 2026

Pero, ¿de dónde viene este apodo? Vamos a repasarlo.

Así se convirtió el Bayern en la "bestia negra" del Real Madrid

No fue hasta la temporada 75/76 cuando el Bayern de Múnich y el Real Madrid se enfrentaron por primera vez en la Champions, en semifinales. Los blancos acudían con seis títulos en su palmarés y, tal y como cuenta un artículo publicado en la web del propio equipo de Múnich, el emparejamiento despertó una emoción nunca antes vista. No era para menos, por lo que se ha visto años después entre estos clubes.

En aquella temporada, los alemanes se impondrían por un resultado global de 3-1, en una eliminatoria marcada por la superioridad con la que jugaba Gerd Muller, y por la anécdota de 'El Loco del Bernabéu', que saltó al terreno de juego y agredió al delantero centroeuropeo y al colegiado.

Hasta 2012, los madridistas se habían enfrentado en 20 ocasiones al Bayern, en las que solo habían conseguido 6 victorias. Todo el mundo tiene grabadas las imágenes del penalti de Sergio Ramos esa misma temporada. O a Moruinho de rodillas sobre el césped del Bernabéu tras ver como Schweinsteiger metía a los suyos en la final.

"El Real estaba acostumbrado a tener un balance muy favorable contra la mayoría de rivales", contaba Uli Hoeneß en la web mencionada. "Contra el Bayern era diferente. Y así nació el término 'Bestia Negra'", señalaba el exjugador alemán.

Pero ahora, casi quince años más tarde, las tornas han cambiado. En 2014, 2017, 2018 y 2024, la balanza se decantó del lado español. En tres ocasiones, los del Bernabéu se metieron en la final tras apear al cuadro rojo. Y terminaron levantando la Orejona. En otra más (16-17), accedieron a las semis, donde tras 'echar' al Atlético de Madrid, levantaron la decimosegunda.